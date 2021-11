Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono già in crisi

Sembrava procedere per il meglio la storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. A farlo sapere il popolare Lenticchio di Temptation Island, conosciuto agli appassionati di gossip per via delle sue turbolenti relazioni con le influencer Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi.

Tramite il suo profilo Instagram Francesco Chiofalo ha annunciato la crisi con l’erede della famiglia Gucci, vista all’ultima edizione dell‘Isola dei Famosi:

“Non c’è un motivo preciso, ci sono vari motivi. Siamo molto diversi, la pensiamo in maniera differente su tante cose perché veniamo da contesti differenti”

Il personal trainer romano ha ammesso che da circa tre giorni non fa che litigare con Drusilla Gucci, con la quale dovrebbe partire a breve per una vacanza in Egitto, a Sharm el Sheik. Al momento non è chiaro se la coppia sceglierà di partire lo stesso o se cancellerà il viaggio a causa di un’improvvisa rottura.

Nessun commento è arrivato da parte di Drusilla Gucci, che in questi sei mesi di frequentazione con Francesco Chiofalo è stata piuttosto riservata. La giovane ha scelto di parlare con i fatti e lo scorso settembre si è presentata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia mano nella mano con Francesco Chiofalo.

Il segno inequivocabile di un rapporto importante e sincero. Non sono però mancate le perplessità famigliari: la madre di Drusilla Gucci si è detta pubblicamente preoccupata per via di questo legame con Francesco Chiofalo. A detta della signora Stefania questa liaison potrebbe essere un fuoco di paglia date le evidente differenze tra i due.

Drusilla è molto diversa da tutte le precedenti fidanzate di Francesco Chiofalo. La Gucci è una persona timida, riservata, schiva, amante della solitudine e della poesia. Un mondo interiore nuovo e tutto da scoprire per Chiofalo. Quest’ultimo ha parlato di un arricchimento personale e assicurato che la relazione con Drusilla è più che mai seria.

Di sicuro la distanza non aiuta: Chiofalo vive a Roma, dove è nato e cresciuto, mentre la Gucci abita ancora a Firenze. Il 32enne ha parlato più volte di matrimonio e figli: riuscirà a superare la crisi con Drusilla?