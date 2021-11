Drusilla Gucci, la madre è preoccupata: Francesco Chiofalo si difende

By

Stefania Gucci teme per il futuro della figlia, vista all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo. I due fanno coppia fissa dallo scorso giugno e insieme hanno calcato il red carpet dell’ultima edizione del Festival del cinema di Venezia. Qualcuno però non vede di buon occhio questo legame: Stefania Gucci, madre dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, teme per il futuro della figlia.

In una lettera pubblicata sul settimanale Di Più la donna ha ammesso che da quando c’è Lenticchio nella vita di Drusilla la giovane è più allegra e spensierata. Mamma Gucci, però, teme che le evidenti differenze caratteriali tra i due possano portare presto a una rottura. Stefania ha notato fin da subito che Francesco Chiofalo è una persona molto socievole e mondana mentre Drusilla è più riservata e introversa.

L’avvertimento di Stefania Gucci è stato chiaro:

“Ho paura che questo affetto e forse amore che vi lega sia solo un fuoco di paglia e dunque voglio dirti, Francesco, di stare stare attento, di prenderti cura di mia figlia e di non farla soffrire perché io ti tengo d’occhio”

La replica di Francesco Chiofalo

Lenticchio di Temptation Island – che in passato ha amato le sensuali influencer Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi – ha prontamente replicato alla suocera con una missiva sempre pubblicata dal settimanale edito da Cairo Editore. Il personal trainer capisce le preoccupazioni di Stefania Gucci e ha assicurato di amare davvero Drusilla.

Complice un viaggio di lavoro in Turchia, Francesco Chiofalo è rimasto subito attratto dall’erede Gucci, che è molto diversa da tutte le sue ex fidanzate. Drusilla è una persona timida, riservata, schiva, amante della solitudine e della poesia. Un mondo interiore nuovo e tutto da scoprire per Chiofalo.

A detta del 32enne questa diversità è un arricchimento per la coppia, che diventa sempre più unita giorno dopo giorno. Francesco ha ribadito che accanto a Drusilla sta imparando tanto, sta diventando un uomo più maturo e consapevole. E per questo Chiofalo fa già progetti importanti: si parla infatti di matrimonio e figli.

Il romano non intende però fare passi affrettati e ha chiarito che prima arriveranno le presentazioni in famiglia e poi la convivenza. Al momento i due stanno portando avanti un rapporto a distanza: Chiofalo abita a Roma mentre Drusilla a Firenze.