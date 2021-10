Chiofalo vuole sposare Drusilla: frecciatina a Selvaggia e Antonella

Diventa sempre più importante, giorno dopo giorno, la love story tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. I due fanno coppia fissa dalla scorsa estate e fanno progetti seri per il futuro. Matrimonio e un figlio, come assicurato dal personal trainer romano in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. Lenticchio e l’erede della nota casa di moda si sono conosciuti lo scorso giugno grazie ad amici in comune e da allora non si sono più lasciati. Per amore Chiofalo ha rifiutato la proposta di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne: a tv e corteggiatrici Francesco ha preferito l’intesa che lo lega a Drusilla.

Una storia d’amore importante

Per tutta l’estate Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono frequentati e quando hanno capito che il loro era un sentimento forte sono usciti ufficialmente allo scoperto in seguito alle varie segnalazioni di fan e addetti del settore. La prima apparizione pubblica è avvenuta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove la coppia è apparsa molto raggiante e complice.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti l’influencer 32enne ha assicurato che Drusilla Gucci, 27 anni, è una donna straordinaria e molto diversa dalle sue ex fidanzate. Francesco Chiofalo non ha esitato a tirare una frecciatina a Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi, con le quali è finita in malo modo dopo lunghe liaison.

“Con loro le litigate erano all’ordine del giorno. Invece Drusilla ha saputo regalarmi la tranquillità che cercavo in un rapporto di coppia”, ha spiegato Lenticchio di Temptation Island. E poi ha aggiunto:

“Sento un forte desiderio di sposarmi e poi anche di diventare padre. Ho perso un sacco di tempo dietro a Selvaggia e Antonella e mi sono ritrovato con un pugno di mosche. Quella con Drusilla è una storia importante”

Francesco Chiofalo felice con Drusilla Gucci

Mentre Francesco Chiofalo fa progetti di vita con Drusilla Gucci Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi sono ancora single e in cerca del grande amore. La Fiordelisi è stata avvistata di recente con Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ma pare che tra i due ci sia solo una semplice amicizia e nulla più.

Dal canto suo Drusilla Gucci ha confidato in una recente intervista che i suoi parenti, e in particolare la madre, hanno subito accolto bene Francesco Chiofalo. Le rispettive famiglie, però, non si sono ancora conosciute. Le presentazioni ufficiali arriveranno, con tutta probabilità, nei prossimi mesi.