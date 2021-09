Drusilla Gucci: “Lodo? Tenebre. Ed ecco cosa pensa mamma di Chiofalo”

La giovane si è raccontata a ruota libera in un’intervista radiofonica concessa al programma Non succederà più

Drusilla Gucci a ruota libera. La giovane ha concesso un’intervista a Giada Di Miceli, essendo stata ospite di Non Succederà Più, trasmissione in onda su Radio Radio. La concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha parlato della sua avventura nel reality show targato Mediaset e della neonata love story con Francesco Chiofalo, con il quale è uscita allo scoperto sul red carpet di Venezia 78. In particolare ha spiegato come ha conosciuto l’influencer romano e cosa sua madre pensa della relazione imbastita con lui.

Capitolo Isola dei Famosi: Drusilla ha parlato di una “esperienza dura e impattante”, di quelle che ci si “ricorda per tutta la vita”. Spazio poi ai rapporti attuali intrattenuti con gli ex naufraghi. La Gucci ha raccontato di aver mantenuto i contatti un po’ con tutti. In particolare continua a sentire Ubaldo Lanzo, con il quale si è anche incontrata a Firenze. Qualche delusione dopo la conclusione del programma? Sì. Drusilla ha fatto il nome della showgirl Francesca Lodo. “Pensavo fosse più mia amica, invece è sparita nelle tenebre”, ha chiosato.

Si passa al versante sentimentale: oggi il suo cuore batte per Chiofalo. Si può pronunciare la parola fidanzati? “Sì”, sottolinea Drusilla che aggiunge che la relazione ha iniziato a prendere quota in Turchia, dove entrambi si trovavano per lavoro. Lì è scattata la scintilla, con un interessamento reciproco che ha portato ad incontri e ad imbastire una relazione. A corteggiare per primo è stato Francesco, spiega sempre Drusilla, che parla di un uomo “molto dolce”.

Quando le si domanda se ha in progetto di trasferirsi in pianta stabile nella Capitale per trascorrere più tempo con il fidanzato, non esclude tale scenario: “Chi lo sa le vie del destino dove mi condurranno! Lo scoprirò”. E mamma? Che cosa dice di Chiofalo? Pro o contro la love story? “Se a mamma piace Francesco? Lei mi appoggia sempre in tutto quello che faccio, abbiamo un bel rapporto, quindi… Ancora non si sono conosciute le famiglie”.

Per quel che invece concerne l’aspetto professionale, Drusilla ha raccontato che il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una scrittrice. E se le sirene della tv dovesse tornare a suonare e a corteggiarla? Porte chiuse o porte aperte? Aperte. Ad esempio sarebbe alquanto stimolata da una chiamata del Grande Fratello Vip, dove, ha rimarcato, vivrebbe un’esperienza meno dura rispetto a quella affrontata nel percorso fatto a L’Isola dei Famosi.