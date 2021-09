Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo: prima uscita di coppia a Venezia 78

By

Che Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo facessero copia fissa ormai da diverso tempo non è certo una novità. Sono infatti ormai diverse settimane che si parla della loro relazione, una delle più chiacchierate di questa estate 2021 che sta per volgere al termine. Eppure è stato soltanto pochissime ore fa che la coppia è uscita definitivamente allo scoperto, per così dire, con la sua uscita pubblica.

E che uscita! Francesco “Lenticchio” Chiofalo e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sono infatti due fra i numerosissimi invitati d’eccezione alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. L’edizione 79 della Biennale ha infatti avuto anche l’occasione di ospitare i due, finalmente insieme come coppia ufficiale anche di fronte ai paparazzi. I due avevano lasciato diversi indizi via social, piuttosto inequivocabili, già lo scorso luglio, mentre l’annuncio del suo interesse nei confronti di Drusilla Chiofalo l’aveva fatto con una dichiarazione a Instanews.

Sul tappeto rosso veneziano la modella si è presentata con un abito lungo bianco e con una fascia color carne ricca di brillantini, mentre Chiofalo ha puntato su un completo giacca, camicia (aperta per lasciare bene in evidenza i tatuaggi) e pantalone blu scuro. Qui sotto potete recuperare il loro outfit.

La Gucci e Chiofalo sono soltanto due fra le numerose celebrità del mondo del lifestyle e di Instagram ad aver partecipato al Festival di Venezia di quest’anno senza avere, nel concreto, alcun film da presentare. Nella lunga schiera di influencer invitati all’evento troviamo fra gli altri anche Paola Turani, Elisa Maino, Marta Losito o ancora Valeria Angione.

Quest’oggi, 5 settembre, sul red carpet del Festival di Venezia 78 è sbarcato fra gli altri anche l’attore turco Can Yaman. L’interprete si è ovviamente presentato senza Diletta Leotta, con la quale sembra ormai praticamente scontata la rottura sentimentale. Diciamo “praticamente” perché nel concreto né Can né la Leotta hanno ad oggi ancora confermato la fine della loro relazione.

Il Festival del Cinema di Venezia ci regalerà altre emozioni cinematografiche (e non) fino al prossimo 11 settembre. Sarà in questa data che l’edizione 2021 della kermesse si concluderà, con la proclamazione del vincitore e la consegna del prestigioso Leone d’oro.