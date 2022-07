Chiofalo, la fidanzata Drusilla: “Non voglio più fare l’amore con te!”

C’è ancora maretta tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Insieme dall’estate 2021 i due sono entrati in crisi dopo la partecipazione di Lenticchio a La Pupa e il Secchione. L’ex star di Temptation Island ha riservato delle attenzioni particolari all’attrice a luci rosse Malena, che hanno mandato su tutte le furie l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Dopo la fine dello show Chiofalo ha fatto di tutto per riconquistare la fidanzata ma Drusilla è stufa di certi atteggiamenti da parte del personal trainer e influencer romano.

Drusilla Gucci ha scritto alla sua dolce metà una lunga lettera pubblicata sul settimanale Di Più. La 28enne ha dato a Francesco Chiofalo un ultimatum: non farà più l’amore con lui fino a quando non dimostrerà di essere cambiato. “Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basta più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa”, ha rimarcato l’ereditiera toscana.

Drusilla Gucci ha ribadito che la passione con Francesco Chiofalo è alle stelle ma a lei non basta: vuole di più per elevare spiritualmente il legame:

“Mi avevi promesso di leggere un po’, di informarti, a La Pupa e il Secchione non hai riconosciuto neppure Garibaldi, ma non hai seguito nessuna mia richiesta. Credo sia meglio mettere un freno ai nostri approcci fisici, perché io ho bisogno di attenzioni di altro tipo”

Drusilla Gucci ha poi rivelato di aver chiesto a Francesco Chiofalo di togliere dal terrazzo della sua casa romana gli attrezzi da palestra per trasformarlo in una serra. Richiesta alla quale Lenticchio, da sempre grande appassionato di pesi, ha risposto con totale indifferenza.

La giovane – che è molto attiva anche come scrittrice e poetessa – ha dunque precisato:

“Ho sentito l’esigenza di trovare un’altra forma di intimità, quella spirituale. E spero che questo possa spingerti a entrare nel mio mondo”

Al momento Francesco Chiofalo non ha ancora replicato alla richiesta della sua dolce metà: riuscirà a salvare la relazione con Drusilla Gucci?

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si amano dal 2021. Galeotto è stato un viaggio di lavoro a Istanbul. Tra i due una complicità e un’intesa insospettabile visto che arrivano da due mondi completamente diversi. Eppure quelle differenze tra loro sono state fino ad oggi un punto di forza, di arricchimento…

In alcune interviste Chiofalo non ha esitato a definire Drusilla la donna giusta, quella con la quale realizzare sogni importanti come il matrimonio e dei figli. Sogni che non è riuscito a concretizzare con le sue ex più famose: Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi.

La liaison tra Francesco e la Gucci procede per il momento a distanza: lui vive a Roma mentre lei abita ancora a Firenze con la sua famiglia. Sono spesso insieme per esigenze lavorative e di recente si sono ritagliati una vacanza al Sud.