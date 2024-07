Chiofalo: “Influencer? non sappiamo fare un c***o” e il web lo elogia

Francesco Chiofalo trova sempre il modo per far parlare di sé. Tra operazioni di chirurgia estetica impensabili e affermazioni discutibili, quasi ogni giorno sul web si commenta il comportamento del cosiddetto “Lenticchio“. Stavolta però, c’è qualcosa di diverso. Quando nelle scorse ore è andato virale un suo intervento nella prima puntata di Talking Barber Podcast, le reazioni social a tali dichiarazioni sono state – stranamente – positive. Vediamo cosa è successo.

A pochi giorni dalla notizia della fine della storia d’amore con Drusilla Gucci, il nome di Francesco Chiofalo è nuovamente sulla bocca di molti utenti social. Attenzione però, non c’entra niente né la rottura con la sua fidanzata, né una delle operazioni di chirurgia estetica a cui l’ex volto di Temptation Island è ormai solito sottoporsi.

Certo, durante la puntata del podcast in cui è stato ospite, Francesco ha accennato anche alla sua decisione di cambiare il colore degli occhi, ma non è questa l’affermazione che ha fatto scalpore.

Ampio spazio nel corso dell’intervista invece, è stato dedicato a commentare la figura lavorativa dell’influencer. Chiofalo non ha esistato a definirsi uno di loro, ma ha parlato di tale professione senza vergognarsi di rivelare quella che è una vera e propria verità.

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo sugli influencer

“Lenticchio” ha spiegato che gli influencer “non sono nessuno“, e che chiaramente non hanno grandi talenti in alcun settore specifico. Per spiegare bene il suo pensiero, Chiofalo ha utilizzato un esempio emblematico, quello dei numerosi creators che ogni anno invadono il red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Le sue dichiarazioni:

Il problema è che i miei colleghi sta cosa non la capiscono, che non sappiamo fare un c***o. Si atteggiano come se sapessero fare qualcosa sti influencer. Allora, quando sono andato al Festival di Venezia, soprattutto le donne, dovete vedere come se la sentono. Ragazzi, allora, il Festival di Venezia è un Festival dove si fanno film di nicchia, ok? Film di nicchia che la media del popolo non guarda. […] Come portano il grande pubblico? Mandando “Lenticchio” sul red carpet a prendersi i carciofi.

Francesco ha dunque spiegato come gli influencer, alla fin fine, siano solo dei mezzi per attirare un determinato target di pubblico. Anche se, come ha poi continuato, molti di loro non capiscono di esserlo:

I miei colleghi non lo capiscono. Sono convinti che sono invitati lì perché sono persone importanti. E questa è la follia, per questo non posso troppo girare nel mio ambiente.

Durante l’intervista inoltre, Chiofalo è anche tornato sull’argomento, spiegando che – secondo lui – coloro che svolgono questa professione dovrebbero limitarsi a raccontare la propria quotidianità sui social, senza cercare di parlare di argomenti seri che non padroneggiano, come politica o cronaca.

I commenti dal web

La clip in cui Francesco si è lasciato andare a queste dichiarazioni, come immaginerete, è andata virale sui social, in particolare su X e TikTok. Così, inaspettatamente, per la prima volta, il grande pubblico si è schierato a favore di “Lenticchio”.

C’è chi esordisce con un “non ha sbagliato una virgola“. Un altro utente poi ironizza sulla recente operazione chirurgica dell’influencer e scrive “l’intervento agli occhi gli ha fatto vedere oltre il velo di maya ragazzi“.

Anche su TikTok lo stupore è palpabile: “Bah, Lenticchio mi ha veramente stupito, qualcosa di veramente sensato lo ha detto” e “L’ho rivalutato… chissà se avrà altri momenti di lucidità? Me lo auguro!” sono i commenti con più like.

Insomma, nonostante una carriera piena di scelte discutibili, stavolta Francesco Chiofalo ha lasciato tutti a bocca aperta, scegliendo di parlare la lingua della verità e sparare a zero sull’ambigua figura dell’influencer.