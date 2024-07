Chiofalo e Drusilla, è finita: “Cose molto gravi”, poi l’amaro gossip

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo si sono lasciati. A dare l’annuncio è stato l’ex volto di Temptation Island, che di recente ha cambiato il colore dei suoi occhi con un intervento chirurgico. Stando a ciò che ha spiegato attraverso un video condiviso su Instagram, la rottura sarebbe definitiva. Questa volta non ci sarebbe spazio per un eventuale ritorno di fiamma. Intanto, Alessandro Rosica – noto sui social come L’investigatore social – racconta una sua versione su questa storia.

Facendo il punto della situazione, con un video su Instagram, oggi Chiofalo ha rivelato che la sua relazione con Drusilla è finita così:

“Oggi è una giornata piuttosto complicata per me, perché io e Drusilla ci siamo lasciati per sempre, definitivamente. Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto molto gravi, che ora non mi va di raccontare. Magari lo farò più in là”

Francesco ha parlato di cose abbastanza gravi che sarebbero accadute tra loro. Inoltre, ha poi aggiunto che in questi anni ci sono stati “dei retroscena” che il pubblico non conosce. Allo stesso tempo, ci ha tenuto a precisare di avercela sempre messa tutta per far funzionare la loro relazione. Proprio nelle scorse settimane, la giovane Gucci aveva mostrato pubblicamente il suo disappunto per la decisione di Chiofalo di cambiare il colore dei suoi occhi.

Drusilla è comunque sempre rimasta al suo fianco, ma ora sembra proprio che le loro strade si siano divise definitivamente. Chiofalo ha spiegato di non aver rimpianti e ha chiesto al pubblico che li segue di avere rispetto per questo momento difficile per entrambi. Per Francesco quanto accaduto “è l’ennesimo dispiacere”. Non solo, l’ex volto di Temptation Island ha sottolineato che lui e Drusilla si sono lasciati in pessimi rapporti.

Da ciò che ha spiegato ‘Lenticchio’ sembra proprio che questa relazione sia realmente giunta al termine definitivamente. Intanto, da parte dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi non è arrivato alcun annuncio legato a questa rottura. Di sicuro, a breve, anche la Gucci avrà modo di spiegare il suo punto di vista. Nel frattempo, arriva un’altra versione dei fatti, riportata da una persona esterna a questa relazione.

Si tratta di Alessandro Rosica, che su Instagram ha prontamente commentato la notizia della rottura tra Chiofalo e Drusilla. L’investigatore social ha raccontato che la storia d’amore solo inizialmente sarebbe stata vera tra Francesco e Gucci. Dopo di che, da circa un anno, la relazione sarebbe diventata “solo un caffè allungato e finto”. Per l’esperto di gossip pare strano che proprio ora Drusilla abbia deciso di mettere fine definitivamente alla loro storia.

“Proprio ora che si avvicinano inchieste di giornalisti su influencer che sponsorizzano fuffa guru. Che strano!”, ha sottolineato Rosica. Non resta che attenere per scoprire se effettivamente questa è una rottura definitiva e cosa ha da dire al riguardo Drusilla.