Francesco Chiofalo in ospedale: “Non vedo bene”, come sta

Più di un mese fa, Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico per cambiare il colore dei suoi occhi da scuri ad azzurri. Una scelta che ha fatto parecchio discutere, considerando l’alta pericolosità che comporta un’operazione del genere. Si tratta della cheratopigmentazione, la quale, in rari casi, può comportare l’insorgenza del glaucoma pigmentario, una patologia che tra le conseguenze annovera anche la cecità. Lo stesso Chiofalo aveva spiegato come questo fosse uno degli interventi più pericolosi al mondo.

Ma, nonostante ciò, l’ex volto di Temptation Island ha deciso di procedere ugualmente e cambiare definitivamente il colore dei suoi occhi per motivi, a detta sua, “affettivi“. Dato che i suoi familiari hanno tutti gli occhi chiari, Francesco sentiva la necessità di sentirsi più vicino a loro. Chiaramente, la notizia ha scatenato una pioggia di critiche per l’influencer e gli utenti si sono schierati apertamente contro questa decisione così rischiosa. Alla fine, fortunatamente, l’intervento è andato bene e Chiofalo ha pubblicato un video mostrando il risultato finale a tutti i suoi followers. Nelle ultime ore, però, Francesco ha avuto un malore improvviso.

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha pubblicato su Instagram una serie di video, prima da casa sua insieme ai soccorritori, poi dall’ambulanza e infine direttamente dall’ospedale dove è stato sottoposto a dei controlli. “Mi voglio buttare di sotto, sono nervosissimo, agitato”, si sente dire da Chiofalo nella storia Instagram ai soccorritori. Una volta caricato in ambulanza, si è ripreso direttamente dalla barella in cui era steso mentre esclamava: “Che disastro, mannaggia”. Non solo, il ragazzo di Drusilla Gucci ha anche affermato di “non vederci manco bene”, facendo quindi un collegamento all’operazione subita recentemente.

Questi video hanno fatto immediatamente il giro del web, allarmando i suoi sostenitori. D’altro canto, non sono mancate le polemiche per aver reso pubblici dei momenti così intimi e di paura. Al momento, non sono ancora noti i motivi che hanno portato Francesco Chiofalo al Pronto Soccorso. In tanti credono possa essere un effetto collaterale dell’operazione agli occhi, anche se l’influencer non ha dato nessuna conferma. Ricordiamo, inoltre, che, pochi anni fa, Chiofalo è stato operato per un tumore al cervello. A questo punto, non resta che attendere aggiornamenti direttamente da Francesco per comprendere meglio le sue condizioni di salute.