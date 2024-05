Francesco Chiofalo, nuovo colore di occhi: la reazione di Drusilla (video)

Francesco Chiofalo si è recentemente sottoposto a un intervento chirurgico per cambiare il colore dei suoi occhi. In molti sapranno che la scelta dell‘ex protagonista di Temptation Island, non era per niente andata giù alla compagna, Drusilla Gucci, che nelle scorse settimane ha più volte ribadito di non essere assolutamente d’accordo con Chiofalo in questa scelta.

Nonostante ciò lui ha comunque deciso di andare avanti e sottoporsi a questo rischioso intervento pur di coronare il suo grande sogno. Poco fa, sui profili social del personal trainer, è comparso il primo video del post operazione, nel quale Chiofalo si fa vedere per la prima volta dalla fidanzata e chiede il suo parere. La reazione della Gucci è stata del tutto inaspettata e di certo la dice lunga sul suo pensiero.

Cosa pensa Drusilla del nuovo colore di occhi di Chiofalo

Come anticipato, la reazione dell’ereditiera di fronte al cambiamento radicale del compagno ha lasciato di stucco i followers della coppia. Drusilla Gucci non ha alcun dubbio e senza pensarci due volte, alla domanda di Chiofalo circa il suo pensiero sul nuovo colore di occhi, ha risposto: “Sei totalmente un’altra persona. Bene stai bene, non dico che stai male, anzi. Però non sei più te”.

A quel punto, Chiofalo preoccupato dall’esternazione della sua fidanzata ha cercato di approfondire il discorso. Lei a quel punto, rincarando la dose, ha risposto: “Cioè sei totalmente un’altra persona, hai un altro sguardo… Te ti vedi bene?”.

Dopo questa domanda il video si interrompe e, di conseguenza, non sapremo mai cosa ha risposto il 34enne romano. Infine, il fatto che Chiofalo abbia deciso di riprendere la sua fidanzata e non se stesso non ha fatto altro che aumentare l’attesa dei fans che, a giudicare dai commenti, non vedono l’ora di vedere il risultato finale e giudicare se le parole di Drusilla hanno o meno un fondo di verità.

La scelta di sottoporsi all’operazione

L’ex protagonista di Temptation Island si è sottoposto all’operazione per cambiare i colore degli occhi il 23 aprile. L’intervento ha un nome ben preciso: cheratopigmentazione e, a quanto pare, è una pratica che comporta importanti rischi per il paziente. Lo stesso Chiofalo lo aveva affermato nel corso di una chiacchierata sui suoi profili social, dicendo: “Oggi mi sottopongo all’intervento di cambio di colore agli occhi. Dicono che sia l’intervento di chirurgia plastica più pericoloso al mondo… Dicono che ci sono dei rischi altissimi…”.

Inoltre, se si fa qualche ricerca, si può facilmente leggere che la cheratopigmentazione può anche comportare, in alcuni rari casi, l’insorgenza del glaucoma pigmentario, una patologia che tra le conseguenze annovera anche la cecità. A questo punto a molti in molti si erano chiesti come mai, dati gli alti rischi, Chiofalo avesse comunque deciso di procedere e sottoporsi all’intervento. A rispondere era stato lui stesso, affermando: “L’ho fatto per un motivo affettivo. Nella mia famiglia hanno tutti gli occhi chiari, quindi sentivo questa necessità”.

In ogni caso, sembra proprio che fortunatamente l’intervento sia andato bene. Ora i fans non vedono l’ora di vedere l’effetto finale e di sapere cosa ne pensa il diretto interessato di questa nuova versione di se.