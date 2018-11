Chicco Nalli nuovo tentatore di Temptation Island Vip: le ultime indiscrezioni

By

Chicco Nalli, ex marito Tina Cipollari, pronto a sbarcare a Temptation Island Vip

Chicco Nalli sarà un nuovo tentatore di Temptation Island Vip? A lanciare la notizia è il settimanale Spy che ipotizza che l’ex marito di Tina Cipollari possa essere tra i partecipanti della prossima edizione del reality targato Mediaset. L’abilità con cui l’avvenente parrucchiere conquistò Tina Cipollari durante Uomini e Donne non sarebbe dunque passata inosservata agli autori della trasmissione condotta da Simona Ventura. Dopo la relazione con la modella Myr Garrido, Chicco è tornato single ed è pronto a lanciarsi in una nuova avventura sentimentale e professionale. L’ex marito di Tina Cipollari e la bella top model spagnola si sarebbero detti addio dopo una breve ma intensa relazione. Nelle scorse settimane Chicco ha rivelato che la lontananza e i numerosi impegni di entrambi non hanno permesso di poter continuare questa storia d’amore. I due si erano conosciuti la scorsa primavera, complice un servizio fotografico, dove Chicco era stato chiamato a curare le acconciature delle modelle, tra cui Myr.

Chicco Nalli è di nuovo single dopo la fine dell’amore con Myr

Chicco Nalli è di nuovo single dunque e pronto a vestire i panni del tentatore nella prossima edizione di Temptation Island Vip. Dopo la fine della relazione con la modella Myr Garrido, Chicco vuole tornare a conoscere qualcuno. L’hair stylist e la modella si sono lasciati ma entrambi continuano a provare stima e affetto, l’uno nei confronti dell’altra. A dimostrarlo sono senza dubbio anche le recenti dichiarazioni di lui. Nel cuore di Chicco ci sarà poi sempre un posto speciale per l’ex moglie Tina Cipollari. I due si sono conosciuti nel 2002 ad Uomini e Donne e nel 2005 sono convolati a nozze. Dalla loro unione sono nati i tre figli Francesco, Mattias e Gianluca.

Chicco Nalli e il nuovo fidanzato di Tina Cipollari

La partecipazione di Chicco Nalli alla prossima edizione di Temptation Island Vip resta dunque in attesa di conferma da parte del diretto interessato. Chicco intanto si dedica alla famiglia e guarda sempre con affetto all’ex moglie. Da parte sua Tina Cipollari ha invece ritrovato il sorriso e vive una relazione felice accanto al nuovo fidanzato Vincenzo.