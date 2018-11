Tina Cipollari nuovo fidanzato, foto e dedica d’amore di Vincenzo al compleanno

Tina Cipollari, il suo nuovo fidanzato Vincenzo le fa una bellissima dedica d’amore

Oggi è il compleanno di Tina Cipollari e il nuovo compagno Vincenzo le ha fatto una bellissima dedica d’amore. Sono degli auguri speciali per l’opinionista di Uomini e Donne, che lei ha sicuramente apprezzato e per questo condiviso sui social. Gli auguri non sono avvenuti in privato, o meglio sicuramente Tina avrà ricevuto gli auguri dal fidanzato Vincenzo anche di persona e in privato, ma lui le ha dedicato un post anche su Facebook. Chi non seguisse il compagno della Vamp e non si fosse accorto di questa dedica, potrò rimediare. Tina ha condiviso sul suo profilo Instagram lo screenshot della dedica e delle foto con Vincenzo, disegnando un cuore rosso.

Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo: gli auguri di compleanno e le foto insieme

Nel post in questione ci sono delle foto di Tina e il nuovo fidanzato Vincenzo insieme e lui le ha così commentate per fare gli auguri alla sua amata: “Queste sono solo alcuni momenti felici del nostro amore e spero col cuore di potertene regalare tanti altri. Volevo solo augurarti un felice compleanno amore mio e con l’augurio che il tuo sorriso possa per sempre incantare il mio cuore. Con tanto amore tuo per sempre Vincenzo“. Il post è visibile nelle storie di Tina su Instagram e sarà disponibile per 24 ore, come già saprete. Tina e il fidanzato Vincenzo stanno trascorrendo il primo compleanno dell’opinionista insieme e di sicuro si augurano che sia il primo di una lunga serie.

Tina Cipollari e Vincenzo news, come procede la loro storia d’amore

Il fidanzato di Tina Cipollari è di Firenze, per questo lei fa spesso la pendolare tra il capoluogo toscano e Roma, dove vive insieme ai suoi figli. E lavora. Insomma, Tina non va a Firenze per vedere Giorgio Manetti come spesso si è insinuato a Uomini e Donne, ma per andare dal suo nuovo fidanzato di cui è molto innamorata. Vincenzo ha un’osteria, tra le più famose della città, e non è mai stato sposato. Penserò ai fiori d’arancio con Tina?