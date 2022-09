Chiara Nasti si sfoga: “È diventato impossibile uscire”

Gravidanza agli sgoccioli per Chiara Nasti. L’influencer e imprenditrice napoletana, sorella maggiore dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela, ha mostrato nelle storie di Instagram il pancione che cresce sempre più. La 24enne è in attesa del suo primogenito, frutto del grande amore con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni.

Sui social network Chiara Nasti ha messo in evidenza le sue nuove forme, rivelando di non riuscire neppure più facilmente a uscire:

“Ma rendo l’idea di quanto sia enorme? Vi giuro che per me è diventato impossibile anche uscire. Non sto scherzando… ho un mal di schiena atroce e faccio fatica a muovermi. Pensavo mi venisse una pancia un po’ più piccolina…invece è tutta in fuori perché non mi si è distribuita sui lato… è davvero ingombrante”

In una precedente ask Chiara Nasti ha ammesso di aver messo su circa cinque chili. Nonostante la dolce attesa l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha mai smesso di allenarsi con Carmine, il suo personal trainer.

Quando nasce il figlio di Chiara Nasti

Il figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni nascerà a novembre. La coppia ha deciso di chiamare il bambino Thiago, molto probabilmente in onore di Leo Messi, idolo dello sportivo, che ha chiamato così uno dei suoi tre eredi. Chiara era attratta pure dal nome Jordan, ma alla fine in accordo con il compagno ha compiuto una scelta diversa.

Quando si sposa Chiara Nasti

Dopo la nascita del bebè Chiara Nasti convolerà a nozze con Mattia Zaccagni, conosciuto nell’estate 2021 a Ibiza, tramite alcuni amici in comune. La giovane ha ricevuto la proposta di matrimonio la scorsa estate ma ha deciso di non indossare l’abito da sposa col pancione.

Il matrimonio di Chiara Nasti e Zaccagni è dunque previsto nel 2023, anche se al momento non è stata ancora stabilita una data ufficiale. Intanto per amore la sorella di Angela Nasti ha lasciato Napoli, città dove è nata e cresciuta, e ha traslocato a Roma, dove lavora il suo Mattia.

Zaniolo archiviato

Dopo l’incontro con Mattia Zaccagni Chiara Nasti ha definitivamente archiviato Nicolò Zaniolo, il pupillo della Roma che ha frequentato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Una storia d’amore importante, con tanto di presentazioni in famiglia, naufragata però dopo poche settimane. Una relazione che ha fatto soffrire parecchio Chiara, che ha dovuto fare i conti con ansia e attacchi di panico. Mesi dopo è rinata grazie a Zaccagni ed è pronta per la sua nuova vita di madre e moglie.