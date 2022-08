Chiara Nasti e Zaccagni, il nome del figlio fa scoppiare la polemica

La coppia ufficializza il nome scelto per il primo figlio, ma arrivano degli attacchi assurdi che non corrispondono alla realtà

Per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, in attesa del loro primo figlio, arriva l’ennesima e inutile polemica. Questa volta gli haters hanno avuto da ridere sul nome scelto per il bambino, reso ufficiale proprio in queste ore. Come già si vociferava, si chiamerà Thiago. E come si poteva immaginare, non mancano all’appello tutte quelle persone che hanno bisogno di un niente per far scoppiare la polemica intorno a un personaggio pubblico. Chiara Nasti è sicuramente una persona molto esposta sui social network e, purtroppo, anche durante un periodo speciale come la gravidanza si ritrova a dover respingere attacchi e accuse di poca utilità.

Infatti, spesso le critiche non sono costruttive, anzi. “Family. Aspettando Thiago”, così la Nasti ufficializza il nome scelto per il figlio che sta attendendo con Zaccagni. Nella foto che la ritrae con il calciatore e i loro amici a quattro zampe, Chiara appare felice e sorridente. Ma ecco che sotto il post c’è chi la accusa di aver addirittura copiato il nome. Da chi? Da una influencer che si chiama Sofia. Probabilmente questi utenti si riferiscono a Sofia Crisafulli, che ha appunto scelto di chiamare il figlio Thiago.

Un’accusa per molti ridicola, anche perché c’è un motivo reale per cui Chiara e Zaccagni hanno scelto questo nome. Infatti, pare che la coppia abbia deciso di chiamare il bambino Thiago come il figlio di Lionel Messi, che è da sempre l’idolo di Mattia. Ma ormai la polemica è andata avanti, tra chi prende le difese della famosa imprenditrice napoletana e i suoi hater.

Arriva anche la reazione dell’influencer a questi inutili commenti. In particolare, la Nasti risponde con un bel cuore a questo commento, fissato in alto: “Mo iniziate a rompere con il nome? Se lo chiamava Enzo caga..te il ca..o lo stesso”. Molti sono gli utenti che appoggiano questa risposta, tanto che viene fatto notare che in un modo o nell’altro c’è chi ha sempre da ridire su qualcosa.

“Parlo perché è palesemente visibile che lo hanno copiato nel loro caso”, fa presente qualcuno sotto il post dell’influencer. E qualcun altro fa, invece, notare la realtà dei fatti: “Fa parte dei nomi esterofili che tanto sono in voga ora” e ancora “Ma quante persone si chiamano col tuo nome, ora perché Sofia ha chiamato suo figlio Thiago nessuno può usare questo nome?”.

Non è la prima volta che Chiara finisce sotto accuse e attacchi durante la sua prima gravidanza. Ogni dettaglio che condivide sui social network viene utilizzato dagli hater per aprire nuove polemiche sulla sua persona. Qualche giorno fa, a prendere le sue difese ci ha pensato Giulia De Lellis. Quest’ultima è intervenuta sotto un post della Nasti per mettere a tacere le malelingue.

Ma neanche il suo intervento può bastare per placare questi attacchi. Chiara sembra attirare a sé i commenti negativi come una calamita. Nonostante ciò, l’imprenditrice di Napoli non perde di certo il sorriso e va avanti per la sua strada.