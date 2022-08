Chiara Nasti incinta, lo sfogo di Giulia De Lellis: “Adesso basta”

Una gravidanza tormentata per Chiara Nasti. Da quando l’influencer e imprenditrice napoletana ha annunciato sui social network di aspettare un bambino dal fidanzato, il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni, la 24enne è costantemente criticata o rimproverata da follower e haters. Tutto quello che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi pubblica su Instagram viene esaminato in ogni più piccolo particolare.

Alcune uscite poco infelici di Chiara Nasti – vedi le donne che svaccano in gravidanza – hanno poi peggiorato la situazione, tanto che si è arrivato ad augurare il peggio sia alla mamma sia al nascituro.

La sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti prova a fare spallucce e a godersi questi ultimi mesi di gestazione con forza e determinazione anche se non ha mai nascosto di provare fastidio per tutto quello che legge sul suo conto.

In sua difesa ora è scesa Giulia De Lellis: l’ex corteggiatrice non è un’amica di Chiara Nasti ma le due fanno parte dello stesso settore e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza alla collega.

Giulia De Lellis ha poi aggiunto:

“Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete…Pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate…Vergognatevi”