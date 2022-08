Chiara Nasti sposa col pancione? L’influencer svela la sua scelta

Chiara Nasti convolerà a nozze con il pancione oppure no? Domenica scorsa l’influencer campana ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Mattia Zaccagni, calciatore professionista che milita nella Lazio. Lo sportivo, in riva al mare, al termine di una cena deliziosa e romantica, si è inginocchiato e ha chiesto in sposa l’amata, con tanto di anello prezioso in dono. Naturalmente la star di Instagram ha accettato e si è fatta infilare al dito il prezioso, dicendo di non vedere l’ora di diventare moglie. Ora non resta che organizzare l’evento. Molti fan della Nasti si sono chiesti se il matrimonio si celebrerà prima della venuta alla luce del figlio che porta in grembo (si tratta di un maschietto). Su Instagram, nelle scorse ore, Chiara, conversando con alcuni suoi followers, ha reso noto quale decisione ha preso in merito alla faccenda.

“Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande. Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita”. Così l’influencer napoletana che quindi si sposerà dopo che avrà partorito. D’altra parte, anche per una questione di tempi tecnici, sarebbe stato molto difficile e arduo organizzare il matrimonio in una manciata di mesi. Tutto dunque slitta al prossimo anno.

Sempre parlando con i propri fan, la Nasti, quando le è stato domandato se abbia paura di diventare madre, ha risposto di non averne per niente in quanto ha voluto il bimbo.

Chiara Nasti e le polemiche sul Gender Reveal e sul “gamberetto”

Al momento tutto invece tace sul fronte polemiche. Nelle scorse settimane, la giovane campana è finita a più riprese al centro di alcune bufere sui social. Quella più rumorosa ha riguardato il mastodontico Gender Reveal. L’evento, ovviamente diffuso a mezzo social, è stato organizzato allo stadio Olimpico. Parecchie persone hanno giudicato l’idea una “cafonata” di cattivo gusto e fuori luogo. Di tutta risposta la Nasti ha contrattaccato, sostenendo che chi l’ha biasimata altro non è che invidioso.

Si è poi generato il caos quando ha fatto esplodere il caso “gamberetto”. Tutto è partito quando è tornata a parlare del suo ex fidanzato, Nicolò Zaniolo, altro calciatore che milita nella Capitale, sponda Roma, a differenza di Zaccagni.