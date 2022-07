Chiara Nasti: “Schifoso, non ti vergogni?”. Il gamberetto colpisce ancora!

By

Gravidanza tormentata per l’influencer e imprenditrice, sorella maggiore dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela

Non c’è pace per Chiara Nasti. Al quinto mese di gravidanza l’influencer e imprenditrice napoletana – con una breve partecipazione all’Isola dei Famosi – deve fare i conti con critiche e attacchi via social. Involontariamente la 24enne si è trovata al centro di un triangolo amoroso che coinvolge il suo attuale compagno, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, e l’ex fidanzato, il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo.

Dopo la vittoria della squadra giallorossa alla Conference League qualche tifoso si è lasciato andare a delle affermazioni di cattivo gusto, insinuando che il figlio che aspetta la Nasti sia di Zaniolo anziché di Zaccagni. Cori appoggiati dallo stesso Nicolò, che hanno mandato su tutte le furie Chiara, che non ha esitato a confidare che la sua ex fiamma si trova tra le gambe un gamberetto. Una battuta diventata prontamente virale e che ciclicamente torna in auge.

Di recente un utente ha così commentato la foto di un’ecografia di baby Zaccagni: “Ecco il famoso gamberetto”. Un commento sgradevole, al quale Chiara Nasti ha voluto replicare per le rime, senza usare mezzi termini:

“Non ti vergogni schifoso? Ma le vostre mamme cosa vi hanno insegnato? Siete ragazzi inutili…Che non si danno da fare e vi lamentate pure che le fi**e non vi in***no e vi credo…brutti, scemi e anche sì, poveri rin**glioniti”

Chiara Nasti ci è andata giù pesante: del resto non è bello per una ragazza alla sua prima gravidanza sentirsi certe cose che mettono a repentaglio la credibilità di una storia d’amore sbocciata solo un anno fa.

La storia d’amore con Zaccagni

Da giugno 2021 Chiara Nasti è legata a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. I due si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili. Chiara ha confidato che grazie a Zaccagni ha ritrovato serenità e stabilità dopo un momento turbolento, privatamente e professionalmente.

Chiara ha sofferto molto per amore in passato. Impossibile dimenticare la sua breve relazione con il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo: una liaison intensa e assai chiacchierata finita però in maniera piuttosto burrascosa.

Il parto di Chiara Nasti è previsto per il mese di novembre: la giovane è in attesa di un maschietto il cui nome inizierà con la lettera P. I futuri genitori hanno preferito non svelare il nome del bebè in arrivo.