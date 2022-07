Chiara Nasti al 5 mese di gravidanza: polemica per i pantaloni premaman!

Ancora una polemica per Chiara Nasti. Dopo il gamberetto di Zaniolo e le donne che svaccano in gravidanza l’influencer e imprenditrice napoletana sta facendo discutere sui social network per l’abbigliamento che sfoggia durante la sua dolce attesa. Top corti che evidenziano la pancia che cresce giorno dopo giorno e jeans attillati, spesso lasciati con la zip sbottonata.

Outfit che sono stati contestati ma la futura mamma – che ha solo 24 anni – si è difesa come sempre con le unghie e con i denti, cercando di far valere il proprio punto di vista. “Esistono i jeans premaman, lo sai? Su H&M a 29.90 euro”, ha commentato ironicamente un follower. Secca la risposta di Chiara Nasti: “Mettili te. Non sono di mio gusto”. Con un’altra fan la sorella di Angela Nasti è stata invece più dolce.

“Sei una bellissima ragazza, ma solo io quando aspettavo i miei tesori amavo vestirmi premaman con quei vestiti belli, colorati e ampi? Non so, mi sembrava in qualche modo di proteggerli. Non è assolutamente una critica. Ognuno si veste come ritiene opportuno”

Chiara Nasti ha così spiegato perché preferisce capi più attillati pure col pancione che cresce:

“Amo da morire vestire stretta per avere la forma del pancione o mettere top dove lo si vede completamente. Mi piace troppo avere il pancino. Anche se allo stesso tempo vorrei già partorire che ho un male alla schiena allucinante”

Quando nasce il figlio di Chiara Nasti

Il parto di Chiara Nasti è previsto per il prossimo novembre. Non è chiaro se partorirà a Roma, dove vive il compagno Mattia Zaccagni (calciatore della Lazio), o Napoli, dove l’influencer è nata e cresciuta. Fino a qualche mese fa l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi faceva la spola tra le due città, che ama molto entrambe.

Il nome del bebè è stato già scelto ma la coppia ha preferito non svelarlo pubblicamente: inizierà con la lettera P. Al momento la coppia non ha svelato se dopo l’arrivo del primogenito convolerà anche a nozze. In passato Chiara Nasti non ha mai nascosto il sogno di sfoggiare l’abito bianco.

Sempre in autunno, a poche distanze di settimane, nascerà la cugina di baby Zaccagni. La sorella di Mattia, Francesca, aspetta una bambina dal marito Vittorio Parigini. Quest’ultimo, pure lui giocatore, è l’ex fidanzato di Sara Affi Fella. La piccola in arrivo si chiamerà Ludovica.

La storia d’amore con Zaccagni

Da giugno 2021 Chiara Nasti è legata a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. I due si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili. Chiara ha confidato che grazie a Zaccagni ha ritrovato serenità e stabilità dopo un momento turbolento, privatamente e professionalmente.

Chiara ha sofferto molto per amore in passato. Impossibile dimenticare la sua breve relazione con il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo: una liaison intensa e assai chiacchierata finita però in maniera piuttosto burrascosa.