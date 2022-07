Estate col pancione per l’influencer e imprenditrice napoletana, che si appresta a diventare mamma per la prima volta

Al di là delle polemiche degli ultimi mesi – tra il gamberetto di Zaniolo e le donne che svaccano in gravidanza – Chiara Nasti si sta godendo la sua dolce attesa tra mare, sole, uscite serali e tanto relax. L’influencer e imprenditrice 24enne è volata a Ibiza, per la sua prima vacanza di coppia con Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. Solo un anno fa, in questo periodo, gli sguardi dei due si incrociavano per la prima volta proprio alle Baleari.

Un colpo di fulmine per entrambi che ha portato Chiara Nasti e Zaccagni a bruciare ben presto le tappe tanto che 365 giorni dopo la prima stretta di mano stanno già per allargare la famiglia. Durante un ask su Instagram la sorella maggiore di Angela, ex tronista di Uomini e Donne, ha assicurato che la sua prima gestazione procede a gonfie vele.

Chiara ha inoltre annunciato che è già stato scelto il nome del suo primogenito anche se per il momento ha preferito non rivelarlo. Com’è ormai noto – come dimenticare il gender reveal party allo Stadio Olimpico di Roma? – la Nasti è in attesa di un maschietto. Il parto, come precisato dalla futura mammina, è previsto per novembre.

Nello stesso mese, a poche distanze di settimane, nascerà la cugina del piccolo Zaccagni. La sorella di Mattia, Francesca, aspetta una bambina dal marito Vittorio Parigini. Quest’ultimo, pure lui giocatore, è l’ex fidanzato di Sara Affi Fella. La piccola in arrivo si chiamerà Ludovica.

Tornando a Chiara Nasti, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha confessato di non avere particolare ansie. Si sta godendo il suo pancino che cresce con serenità ed emozione. La compagna di Zaccagni ha inoltre rivelato di sentire tutti i movimenti del suo bebè.

La storia d’amore con Zaccagni

Da giugno 2021 Chiara Nasti è legata a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. I due si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili. Chiara ha confidato che grazie a Zaccagni ha ritrovato serenità e stabilità dopo un momento turbolento, privatamente e professionalmente.

Chiara ha sofferto molto per amore in passato. Impossibile dimenticare la sua breve relazione con il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo: una liaison intensa e assai chiacchierata finita però in maniera piuttosto burrascosa.