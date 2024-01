Chiara Nasti incinta: “Se è femmina? Un nome nessuno lo approva”

Chiara Nasti aspetta il suo secondo figlio con Mattia Zaccagni e ci sono tanti fan curiosi di scoprire il sesso e i nomi a cui starebbero pensando. Questa curiosità è legata soprattutto all’eventualità che la nota influencer attenda una femminuccia. Già mamma del piccolo Thiago, solo qualche giorno fa ha reso nota la sua seconda gravidanza.

In realtà, ci ha pensato suo marito a fare l’annuncio, dopo aver fatto un goal con la maglia della Lazio contro la Roma. Il calciatore, in quella occasione, ha esultato in campo mostrandosi con il pancione, attraverso il pallone. La coppia ha poi confermato la notizia, di cui già da qualche settimana si parlava.

Ed ecco che i fan di Chiara Nasti vorrebbero già conoscere tutti i dettagli riguardanti il secondo figlio. Pertanto, l’influencer ha aperto oggi il box delle domande sul suo profilo ufficiale di Instagram, rispondendo ad alcune domande. Ad attirare l’attenzione è quella legata al nome che darebbe a una famiglia femmina.

Va precisato che ancora Chiara non sa se aspetta un maschietto o una femminuccia. In ogni caso, ha iniziato a farsi delle idee sul nome nel caso in cui fosse femmina. Ebbene nella sua mente è girato quello di Barbie. Lei stessa lo fa sapere ai follower, rivelando però che nessuno approva.

Dunque, pare che questo nome non verrà preso in considerazione. Ci sono due nomi, in realtà, su cui Chiara Nasti è indecisa per una figlia femmina: “Sono indecisa tra Jennifer e Kimberly”. Eventualmente la figlia dell’influencer e del calciatore della Lazio potrebbe prendere uno di questi due nomi.

Ma, al momento, Chiara sente che si tratta di un altro maschietto. Attraverso il suo profilo Instagram, Nasti fa sapere che scoprirà il sesso del bambino che attende giovedì, ovvero domani. Per scoprire quello del primo figlio, insieme a Zaccagni, aveva organizzato un gender reveal party allo Stato Olimpico di Roma, che aveva fatto parecchio discutere.

Non si sa questa volta come verrà gestito questo momento così speciale. Ciò che è certo è che Chiara Nasti vorrebbe formare la coppietta e, dunque, dare alla luce una femminuccia. Detto questo, ha assicurato – per evitare inutili polemiche – che la cosa più importante per lei è che sia in salute.