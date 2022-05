Zorzi smonta Chiara Nasti: così ha affossato il gender reveal all’Olimpico

Ha destato non poche polemiche la scelta di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni di affittare lo Stadio Olimpico per annunciare il sesso del bebè. Le immagini del particolare gender reveal party non hanno però sortito l’effetto sperato. La coppia ha fatto discutere non solo per la presunta cifra che l’evento avrebbe richiesto – si è parlato di 60mila euro, sebbene nulla sia stato confermato – ma anche per la modalità in sé della festa, definita da molti come una “cafonata“.

Ad insorgere contro la discussa “caduta di stile” dell’influencer campana e del calciatore della Lazio è stato anche Tommaso Zorzi. Pur non citando direttamente i loro nomi, il conduttore e vincitore del GF Vip 5 non ha lasciato spazi ad eventuali dubbi, menzionando l’evento in questione.

L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi, attualmente al timone di Questa è casa mia!, si è sbilanciato tirando in ballo due personaggi nati dalla mente di Carlo Verdone: Enza Sessa e Moreno Vecchiarutti. Due figure volutamente “eccessive”, che rappresentano lo stereotipo del romano “coatto”, dal film del 2008 Grande, grosso e… Verdone.

Il prossimo a cui sento dire che le coppie omogenitoriali non possono avere figli dopo aver visto un gender reveal all’Olimpico che manco Enza Sessa e Moreno Vecchiarutti giuro che lo blocco pic.twitter.com/PIHI1Njrgy — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) May 20, 2022

In altre parole, anche Zorzi ha lasciato intendere – neanche troppo velatamente – che la decisione di Chiara Nasti e Zaccagni sia stata di cattivo gusto. Il conduttore 27enne ha colto la palla al balzo anche per introdurre, con la sua proverbiale ironia, il discorso sull’omogenitorialità che ancora crea polemiche perfino all’interno della stessa comunità LGBTQ+.

Un doppio schiaffo morale rivolto anche a chi, spesso, obietta la tendenza ad esagerare da parte di persone appartenenti alla suddetta comunità e che dunque sarebbero inadatte a crescere un figlio.

Un nuovo attacco per l’influencer campana, che già nelle scorse ore si è trovata costretta a replicare alle numerose polemiche. E non c’è andata leggera. La Nasti ha difatti attaccato tutti coloro che l’hanno affossata, chiosandoli come invidiosi. “La verità è che non avete mai visto una cosa simile! Disprezzate solo perché non potete avere lo stesso!“, ha tuonato sul proprio profilo Instagram la sorella di Angela Nasti.

Se l’influencer 24enne non le ha mandate a dire, Mattia Zaccagni ha optato invece per la via del silenzio. L’attaccante e centrocampista ha ringraziato i presenti e tutti coloro che hanno reso quel momento speciale.