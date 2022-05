Chiara Nasti, polemica per Olimpico: “Cafonata? Invidiosi perché originale”

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno deciso di annunciare il sesso del loro primo figlio all’Olimpico. Approfittando dell’assenza di partite importanti la coppia ha radunato mercoledì 18 maggio amici e parenti per il gender reveal party, festa nata in America in cui si svela se si è in attesa di un maschietto o una femminuccia.

La sala dentro la tribuna Montemario, che durante le partite di Roma e Lazio accoglie il servizio ristorante, si è colorata di celeste e rosa, con dolcetti, palloncini e due giganti pupazzi che hanno accolto gli invitati al party (erano presenti pure Ciro Immobile e la moglie Jessica Malena).

Una scelta che ha sorpreso un po’ tutti, tanto che le polemiche si sono scatenate. C’è chi l’ha definita una cafonata e chi invece del tutto imbarazzante. Chiara Nasti, incinta di un maschietto, ha prontamente replicato alle critiche via Instagram, dove è seguita da due milioni di follower.

Senza troppo peli sulla lingua la sorella di Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, ha affermato:

“La verità è che non avete mai visto una cosa simile! Disprezzate solo perché non potete avere lo stesso! Perché noi, non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale, ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù”

Il futuro papà Mattia Zaccagni ha invece preferito non replicare: sui social network si è limitato a ringraziare tutti i presenti all’evento e in particolar modo la cognata Angela, che fino a pochi giorni fa era l’unica a conoscere il sesso del nascituro.

L’arrivo del bebè è previsto dopo la fine dell’estate e al momento un nome non è stato ancora deciso. Sia per Chiara sia per il calciatore della Lazio si tratta del primo figlio. La gravidanza è stata fortemente voluta. Fin da subito la Nasti ha capito che il giocatore biancoceleste era l’uomo giusto con il quale realizzare progetti importanti.

La storia d’amore con Zaccagni

Da giugno 2021 Chiara Nasti è legata a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. I due si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili. Chiara ha confidato che grazie a Zaccagni ha ritrovato serenità e stabilità dopo un momento turbolento, privatamente e professionalmente.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha sofferto molto per amore in passato. Impossibile dimenticare la sua breve relazione con il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo: una liaison intensa e assai chiacchierata.