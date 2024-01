Chiara Nasti è incinta, Zaccagni lo svela in tv: reazione della moglie

Chiara Nasti è incinta del secondo figlio. Lo ha svelato sul campo da gioco, in diretta televisiva, suo marito Mattia Zaccagni. Alle ore 18 di mercoledì 10 gennaio 2024, Italia Uno ha trasmesso il derby calcistico Lazio-Roma valido per accedere alla semifinale di Coppa Italia. Zaccagni, che come è noto veste la maglia biancoceleste, ha segnato la prima rete del match. A colpire, oltre al gol, l’esultanza. L’atleta infatti ha preso il pallone e lo ha messo sotto alla maglietta mimando il gesto del ‘pancione’, oltre a mettersi il pollice in bocca, chiaro riferimento a un bebè in arrivo. Così ha reso noto che la moglie influencer aspetta un secondo figlio.

Già nell’aprile 2022 aveva usato lo stesso metodo per rivelare che la Nasti era in dolce attesa del loro primo figlio. Dal canto suo la star di Instagram ha prontamente confermato la notizia. E infatti sui suoi profili social ha scritto: “Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora!”.

pronti al gender reveal tamarro di zaccagni e chiara nasti allo stadio olimpico ❤️

#LazioRoma pic.twitter.com/R3QpU7ozdO — notbadgalrirri (@notbadgalrirri) January 10, 2024

La love story tra la Nasti e il calciatore ha avuto inizio circa due anni fa. Un amore travolgente che ha bruciato tutte le tappe. Infatti, in 48 mesi, la coppia ha avuto un figlio, è convolata a nozze (la cerimonia è stata celebrata nel giugno 2023 in chiesa mentre i festeggiamenti faraonici si sono svolti a Villa Miani) ed ora è pronta ad accogliere un nuovo frutto d’amore, dopo il primogenito, Thiago. Il piccolo è nato nel novembre 2022.

Chiara Nasti in difesa della collega Ferragni

Prima di rivelare di essere nuovamente in dolce attesa, la Nasti è intervenuta sullo scandalo che ha travolto Chiara Ferragni, difendendo la collega. In particolare, la donna campana ha parlato di accanimento nei confronti della moglie di Fedez, invitando coloro che stanno mettendo alla gogna la cremonese a fare lo stesso con i “politici che ci rubano un sacco di soldi”.

Inoltre ha attaccato in generale lo Stato italiano, affermando che durante il Covid sono morte tante persone per mancanza di macchinari negli ospedali e per altre carenze a livello sanitario. Naturalmente ha voluto spezzare una lancia a favore dei Ferragnez che hanno raccolto fondi per costruire un reparto di terapia intensiva a Milano.