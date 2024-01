Chiara Nasti incinta? L’indizio social che non è passato inosservato

Spunta un pancino sospetto, Chiara Nasti forse è incinta. La foto pubblicata dall’influencer non sembra lasciare alcun dubbio. Lo scatto pubblicato dall’influencer la ritrae mentre è in posa di profilo e bacia Mattia Zaccagni, il suo compagno. Il vestito rosso aderente che indossa sembra mettere in mostra il pancino sospetto.

Già da qualche giorno molti utenti notavano, da alcune foto, delle rotondità. Dopo l’ultimo scatto pubblicato, sono aumentati i commenti di coloro che ormai aspettano solamente l’annuncio ufficiale. I più attenti hanno fatto notare anche che qualche giorno fa, per l’ultimo saluto al nonno del calciatore, Chiara ha lasciato un piccolo indizio, sottolineando come “avesse fatto in tempo a conoscere il loro segreto“.

In molti ora si chiedono solamente quando la coppia annuncerà l’arrivo del secondo figlio e commentano insistentemente per sapere la verità.

Chiara e Mattia: la loro storia

La coppia ha ufficializzato la relazione a dicembre 2021, attraverso uno scatto social, dopo mesi in cui i rumors si facevano sempre più persistenti.

Sembra che la frequentazione fosse iniziata nell’estate, poco dopo la fine della relazione tra Chiara e Niccolò Zaniolo, giocatore della Roma. Il gossip è diventato sempre più insistente dopo l’annuncio della gravidanza.

A marzo 2022 è stata resa pubblica la notizia, ma in molti hanno dubitato sul chi fosse il padre del bambino. Infatti, per mesi, in tanti hanno sostenuto che Chiara avesse tradito Mattia con il suo ex e che quindi lei aspettasse un figlio da lui. Rumors che però non hanno messo in crisi la coppia. I due, a novembre 2022, sono diventati genitori del piccolo Thiago.

A giugno 2023, Chiara e Mattia sono convolati a nozze. La cerimonia si è svolta a Roma, nella basilica di Santa Maria in Coeli. A fare da testimone, per lei, c’era sua sorella Angela che ha rivelato come all’inizio non fosse molto convinta di questa coppia, ma “vedendoli ogni giorno, le sembrano sempre più innamorati e fatti l’uno per l’altra“.

Per l’occasione Chiara ha scelto un abito “alla Grace Kelly”, dal bianco candido e col corpetto con il collo alto e ricamato. Erano presenti al matrimonio molti calciatori, amici e colleghi di Mattia.