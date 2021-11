Chiara Nasti, figuraccia: “GF Vip da sfi..ti”, ma ha fatto il provino da poco

Dopo l’attacco che ha riservato al Grande Fratello Vip, Chiara Nasti viene come inchiodata da alcune foto. Ebbene, l’influencer in realtà avrebbe tentato di entrare nella Casa di Cinecittà come concorrente! A rivelarlo è in queste ultime ore Dagospia, che parla di “una rosicata grande quanto una casa”. Il portale è in grado di mostrare le foto del provino che la Nasti ha fatto per avere la possibilità di entrare nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

E, in effetti, le immagini mostrano l’influencer mentre sta facendo il suo provino per il programma di Canale 5! Ma non torna qualcosa. Negli ultimi giorni, Chiara Nasti si è fatta sentire attraverso un commento poco carino riservato a chi prendere parte al reality show. Dalla sua risposta si intuisce che non entrerebbe nella Casa più spiata d’Italia e svela anche le sue motivazioni.

“Non sono per quelle robe lì, ahah, lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio”

Detto ciò, ci ha tenuto a precisare che non prenderà mai parte al gioco televisivo. Dopo aver partecipato, con una brevissima esperienza, all’Isola dei Famosi, la Nasti ha lanciato proprio un bell’attacco a chi decide di entrare al GF Vip. In queste ore, però, ciò che pubblica Dagospia, la realtà potrebbe essere ben diversa da quella che Chiara avrebbe cercato di mostrare ai suoi follower.

Sembra che l’influencer stia rosicando per non essere stata selezionata come concorrente di una delle recenti edizioni, probabilmente quella che sta attualmente andando in onda. “È stata scartata!”, si legge sul portale. Dunque, da parte sua ci sarebbe solo delusione? Ora che le foto del provino sono uscite fuori, pare che la Nasti stia facendo una bella figuraccia.

Ovviamente bisognerà attendere qualche sua spiegazione al riguardo. Sarà lei a spiegare come il suo attacco e il provino possano coincidere tra loro. Finora, il nome di Chiara non era mai stato preso in considerazioni, neanche tra le varie indiscrezioni. Intanto, la Casa di Cinecittà è pronta ad accogliere nuovi concorrenti.

Questa sarà l’edizione da record per il reality show di Canale 5. Alcuni gieffini già posizionati dentro la Casa sarebbero pronti a lasciare il gioco già prima di Natale. Dunque, c’è indubbiamente bisogno di novità. Si spera, però, che i nuovi arrivati riusciranno a creare delle nuove dinamiche, diverse da quelle già in atto.