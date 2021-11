Chiara Nasti attacca pesantemente il Grande Fratello Vip

Chiara Nasti diventerà mai una concorrente del Grande Fratello Vip? La risposta ce l’ha data qualche ora fa la diretta interessata, rispondendo ad una serie di domande Q&A sul suo seguitissimo profilo Instagram. E alla luce di quanto ha visto in tutte queste edizioni della trasmissione la risposta è un secco no.

Diciamo anche che, per essere precisi, Chiara Nasti non si è limitata a rifiutare categoricamente un ideale futuro invito ad entrare nella casa più spiata d’Italia. L’influencer ha infatti anche specificato quello che ne pensa dei partecipanti a questo tipo di trasmissioni. “Non sono per quelle robe lì, ahah, lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio” ha commentato la Nasti, aggiungendo poi un commento accompagnato da due ironiche emoji, “mai comunque!”.

Il nome di Chiara Nasti, ad oggi, non è mai stato preso in considerazione da parte del Grande Fratello VIP, neanche come rumor. Al contrario, dopo la pessima esperienza avuta con il giovane Denis Dosio, espulso per aver bestemmiato, Alfonso Signorini aveva preso una decisione molto chiara in merito alle webstar. La trasmissione, almeno sotto la sua conduzione, non avrebbe più ospitato personaggi provenienti solo ed esclusivamente dai social e che erano diventati famosi, proprio come la Nasti, solo grazie ai follower. “Non amo ripetermi, mi piace cambiare registro” aveva commentato Signorini.

Eppure, il commento di Chiara Nasti lascia interdetti, visto e considerato che la fashion influencer napoletana non è esattamente “nuova” a questo tipo di trasmissioni. In molti si ricorderanno infatti la sua partecipazione ad un altro celebre reality show per VIP come l’Isola dei famosi. Qui era tuttavia durata molto poco e si era ritirata dopo solo 7 giorni. E la passione per la televisione, tra l’altro, è pure di famiglia. La sorella della Nasti, Angela, era stata una delle concorrenti di Uomini e Donne nel 2018.

Insomma, perlomeno sulla carta, la scelta “da sfigati” vale soltanto per determinati tipi di trasmissioni. Chi lo sa cosa potrebbe accadere se la Nasti venisse effettivamente invitata a partecipare e quale sarebbe la reazione dell’influencer. Pecunia non olet, si dice, magari finirà per cambiare idea. Chissà.