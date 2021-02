By

La figlia di Annamaria Bernardini de Pace si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna

Chiara Giordano ha voltato pagina. L’ex moglie di Raoul Bova, e madre dei figli più grandi dell’attore Alessandro Leon e Francesco, è di nuovo innamorata. In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna l’ex concorrente di Amici Celebrities ha confidato che sta frequentando da qualche tempo i il ballerino e coreografo Andrea Evangelista. Insieme da sei mesi la differenza d’età – lui 47 anni, lui 32 – non sembra un problema per la coppia.

Trovare un nuovo amore non è stato facile per Chiara Giordano. La figlia di Annamaria Bernardini de Pace ha rivelato di aver impiegato sette anni per “smaltire” la fine del suo lungo matrimonio con Raoul Bova. Un dolore grande, immenso, giunto quando il padre della Giordano, un professore universitario di diritto umano, ha cominciato ad avere problemi di salute e poi è scomparso.

Chiara Giordano ha ammesso alla rivista edita da Cairo Editore:

“Sono una donna all’antica. Quando c’è stato il divorzio ufficiale con Raoul, un paio d’anni fa, solo allora mi sono sentita libera e autorizzata a ricominciare. Sono stata due anni bene da sola prima di conoscere Andrea. Lo sguardo del mondo ha pesato moltissimo. Sono riservata, mai cercato la ribalta”

In quel periodo di sofferenza Chiara Giordano ha ritrovato se stessa e ha ripreso a ballare, passione che ha contraddistinto la sua infanzia. Passione messa in mostra proprio ad Amici Celebrities di Maria De Filippi. Determinante anche la vicinanza di alcune persone “fidate” tra cui la conduttrice Mediaset Alessia Marcuzzi. Chiara ha rivelato a Diva e Donna:

“Alessia mi ha aiutata tanto. Ho fatto con lei la mia prima vacanza dopo la separazione. Alessia è un vulcano. Mi ha fatto bene passare del tempo insieme. C’è tanto da imparare da lei. È una donna libera, molto indipendente”

Oggi Chiara Giordano è entusiasta accanto ad Andrea Evangelista. I due erano amici da anni ma complice la pandemia hanno scoperto di essere innamorati. Per il momento però la convivenza può attendere. Una scelta che Chiara fa per rispetto dei suoi figli anche se Alessandro Leon e Francesco sono molto felici di vedere la madre così serena e spensierata.

In che rapporti sono oggi Chiara Giordano e l’ex marito Raoul Bova? Come spiegato dalla diretta interessata più che sereni visto che l’attore resta il padre dei suoi due figli. “Va bene così. La rabbia pesa, io amo ballare, mi piace la leggerezza”, ha puntualizzato la Giordano.

Nell’ultima intervista rilasciata alla stampa Chiara non ha mai nominato Rocio Munoz Morales, l’attrice spagnola legata da più di cinque anni a Bova. Qualche tempo fa la Giordano ha svelato di non aver mai visto Luna e Alma, le figlie di Bova e Rocio.