Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova: il rapporto tra i due oggi

Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova: ecco in che rapporto sono i due oggi

Chiara Giordano e Raoul Bova, dopo essere stati chiacchieratissimi per la fine del loro matrimonio nel 2013, in che rapporti sono oggi? La loro rottura fece molto scalpore, alla luce anche dell’incontro dell’attore con la sua attuale compagna Rocio Munoz Morales. Incontro capitato sul set di Immaturi 2. La storia è nota: Raoul fece i bagagli dopo 10 anni d’amore con Chiara e iniziò una storia con la spagnola dal quale ha avuto due figlie: nel 2015 è nata Luna, nel 2018 è invece venuta alla luce Alma. Il divo italiano ha anche tre figli con l’ex moglie. Dalla Giordano ha avuto Sophia, Alessandro Leon e Francesco.

Raoul, lo scontro con la madre di Chiara Giordano

Oggi i rapporti tra Raoul e Chiara sono buoni, seppur in passato non è stato facile superare la separazione. Il gossip ci mise del suo travolgendo l’attore e insinuando che avesse tradito la moglie. In mezzo si mise anche la sua ex suocera, Annamaria Bernardini de Pace, che gli scrisse una lettera durissima dal titolo “Caro genero degenerato”, dove lo informò della disistima provata per lui. “È una cosa bella da dire? Non credo – tuonava Raoul lungo le colonne di Vanity Fair in risposta all’ex suocera -. Comunque le cose vanno come devono andare. Se oggi i miei figli mi stimano e abbiamo un bel rapporto è perché ho rispettato una coerenza, quello che ho promesso l’ho mantenuto.”

“Non c’è mai stata una guerra con Chiara”

“Se oggi posso imporre loro qualcosa – diceva sempre Bova a Vanity Fair– è perché, dal momento zero, ho detto che sarebbero stati i figli alla pari delle altre due, o del terzo, del quarto, del sesto… Non diventeranno mai figli di serie B”. Durante la chiacchierata con il magazine l’interprete romano sottolineava anche di avere un ottimo rapporto con Chiara, bollando come pettegolezzi le malelingue che volevano raccontare altro: “Noi quattro stiamo benissimo, non c’è mai stata una guerra con Chiara, che stimo come donna e come madre. L’ho sempre detto. Non è stato giusto demonizzare Rocío e me, all’inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate tutte”. Oggi si sussurra che a breve lui e la Morales potrebbero sposarsi.