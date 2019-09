Raoul Bova, parla Rocio Munoz Morales: la scelta su terzo figlio e nozze

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sposano? Ultime news sulla coppia

Continuano a catalizzare l’interesse del pubblico e degli esperti di gossip Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Del resto è impossibile non appassionarsi alla storia d’amore tra l’attore e la collega spagnola. Nata tra le critiche e le malelingue, questa relazione va avanti da anni con concretezza e stabilità e oggi è diventata a tutti gli effetti una famiglia con la nascita delle piccole Luna e Alma. Ma quando si sposeranno Raoul e Rocio? E ci sarà mai un terzo figlio, che in realtà sarebbe il quinto per Bova che è padre di Alessandro e Francesco nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano? La Munoz Morales ha chiarito tutto, svelando una scelta fatta con il compagno: quella di non fare troppi programmi.

Rocio Munoz Morales: le ultime dichiarazioni su Raoul Bova

“Nozze e terzo figlio? Più probabili entrambi ma anche nessuna delle due ipotesi. Non facciamo programmi. Quando uno pianifica le cose a tavolino, la somma non dà mai il risultato sperato. E poi se uno sapesse già come andrà il suo futuro… che p…e la vita, no?”, ha dichiarato Rocio Munoz Morales al settimanale Intimità. “Non programmiamo nulla, neppure le vacanze. Per noi l’importante è stare insieme. Abbiamo fatto tanto per stare insieme! E spero che le mie figlie da grandi facciano lo stesso, che vivano senza pianificare”, ha aggiunto la 31enne.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: a teatro insieme

Protagonista in tv con Un passo dal cielo 5, Rocio è impegnata in queste settimane in teatro proprio con il compagno Raoul Bova. I due sono protagonisti della commedia romantica Love Letters, che sarà in scena fino a dicembre. “Noi siamo due anime che si sono trovate”, ha assicurato la Munoz Morales.