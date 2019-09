Rocío: matrimonio con Raoul Bova? “Non dovete fare pressione su di me”

Rocío Muñoz Morales: matrimonio con Raoul Bova? “Non dovete fare pressione su di me”

Ciclicamente il tormentone si ripete: quando si sposano Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova? Sulla questione è tornata l’attrice che si è confessata lungo le colonne del magazine Chi, parlando di lavoro, progetti e naturalmente di nozze future. Non perché siano già in programma, ma per il semplice fatto che la faccenda è sempre molto appetibile dal gossip e la gentile spagnola non si sottrae a un po’ di sana cronaca rosa. Stavolta però la Morales, tra il serio e il faceto, ha ammesso qualcosina in più, cioè che lei la proposta la starebbe aspettando e che chi deve fare quel passetto in più sarebbe qualcun’altro. Raoul?

“Io sono una donna tradizionale e aspetto una richiesta”

“In realtà mi piacerebbe sposarmi – fa sapere Rocío -, non ho urgenza perché siamo già una famiglia. Però un domani sarebbe un bel passaggio. Poi me lo deve chiedere lui, io sono una donna tradizionale e aspetto una richiesta. Non dovete fare pressione su di me (ride, ndr).” Insomma, la situazione appare piuttosto chiara. Se Raoul si inginocchia, magari con un bel anellino, e chiede in sposa la sua dolce metà spagnola, il sì è assicurato. Rimane da fare questo passettino. Chissà quando Bova si deciderà.

“Raoul è capace di sorprendermi”

La Morales pensa alle nozze, ma non troppo. Dalla serie: staremo a vedere. D’altra parte in una recente intervista rilasciata a Grazia, il concetto lo aveva già espresso molto chiaramente. “Mi viene da sorridere quando penso che tutti si preoccupano del nostro matrimonio, tranne noi”, aveva dichiarato la compagna di Bova aggiungendo: “Sarebbe bello sposarsi e le recenti nozze della principessa di Monaco Charlotte Casiraghi con il produttore Dimitri Rassam mi hanno dato la voglia di organizzare una cerimonia altrettanto romantica”. Tali esternazioni avevano fatto pensare a qualcosa di imminente, ma Rocío ha frenato subito: “Non facciamo piani, magari ci sposeremo quando nessuno se lo aspetta più. Raoul è capace di sorprendermi”.