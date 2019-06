Raoul Bova e Rocío, nozze? Lei: “Voglia di una cerimonia romantica”

Rocío Muñoz Morales, matrimonio con Raoul Bova? “Ho voglia di organizzare una cerimonia romantica”

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono stati al centro del gossip negli ultimi giorni. Qualcuno ha spifferato che la coppia starebbe vivendo un momento no. La realtà, però, sembra essere assai diversa dai sussurri della cronaca rosa, visto che i due attori paiono sempre più affiatati. A confermarlo anche la spagnola che in una recente intervista a Grazia non ha minimamente accennato a una crisi. Anzi ha confermato una volta di più la sintonia che la lega al compagno, parlando anche di nozze e di molti altri argomenti relativi alla sua vita privata e professionale.

“Raoul mi mise in guardia su Sanremo”. L’aneddoto raccontato dalla Morales

Durante la chiacchierata con Grazia, Rocìo è tornata anche sulla sua conduzione di Sanremo nel 2015, svelando ciò che gli disse il compagno: “Raoul mi mise in guardia spiegandomi che sarei finita nel mirino e anche il minimo errore non mi sarebbe stato perdonato. Io chiesi a mia madre di fare una preghierina per me, mi presentai al provino a bordo della mia utilitaria […] ed ebbi il posto”. L’esperienza sanremese andò bene e spiega molto della determinazione che guida l’attrice nelle sue scelte di vita. Determinazione che ha mutuato dai genitori, entrambi di origine umile: “Mi hanno inculcato il senso del dovere, la predisposizione al sacrificio e al perfezionismo”. La tempra di Rocìo è assai solida. Porta lei i pantaloni in casa? “I pantaloni li porta chi li deve portare: Raoul. Non sono io a scegliere. Ogni decisione la prendiamo insieme”.

“Magari ci sposeremo quando nessuno se lo aspetta più. Raoul è capace di sorprendermi”

Nozze in vista? “Mi viene da sorridere quando penso che tutti si preoccupano del nostro matrimonio, tranne noi”, fa sapere. Poi aggiunge: “Sarebbe bello sposarsi e le recenti nozze della principessa di Monaco Charlotte Casiraghi con il produttore Dimitri Rassam mi hanno dato la voglia di organizzare una cerimonia altrettanto romantica“. Dunque? Ci Siamo? “Non facciamo piani, magari ci sposeremo quando nessuno se lo aspetta più. Raoul è capace di sorprendermi”. Di presunte crisi nessuna traccia.