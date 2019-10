Chiara Giordano: “Le figlie di Raoul Bova? Le ho viste sui giornali”

Chiara Giordano non ha ancora conosciuto le figlie di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Dopo la fortunata e forse troppo breve avventura ad Amici Celebrities Chiara Giordano è tornata a parlare dell’ex marito Raoul Bova. Un divorzio che ha fatto chiacchierare tutta l’Italia e che ancora oggi – a distanza di anni – fa discutere. Chiara, che alla corte di Maria De Filippi ha mostrato tutto il proprio talento per il ballo, ha sofferto molto per quella relazione finita e oggi è una donna nuova, rinata, anche se ancora single. Tutto il contrario di Raoul, che dopo l’addio all’ex moglie si è subito rifatto una vita accanto alla spagnola Rocio Munoz Morales, dalla quale ha avuto le figlie Luna e Alma. Proprio nell’intervista rilasciata al settimanale F Chiara ha ammesso di non aver mai conosciuto le bambine, che sono le sorelle dei figli Alessandro Leon e Francesco, che hanno già raggiunto la maggiore età.

Le nuove dichiarazioni di Chiara Giordano su Raoul Bova

“Quando sono nate le bambine Raoul mi ha chiamata, anche se io non le ho conosciute di persona perché non c’è stato modo, le ho viste sui giornali”, ha ammesso Chiara Giordano alla rivista edita da Cairo Editore. “Io e il mio ex marito ci frequentiamo: è il padre dei miei figli, quindi quando si tratta di stare insieme a loro passare del tempo insieme è un piacere. Per esempio, abbiamo appena festeggiato i 18 anni di Francesco”, ha aggiunto. Festa, quella del secondogenito di Raoul Bova, alla quale non ha partecipato Rocio Munoz Morales, che per amore del collega ha lasciato la Spagna e si è trasferita in Italia, dove ha intrapreso con successo una carriera tra tv e teatro.

Chiara Giordano ricorda la sofferenza dopo il divorzio

Alla domanda su come sia riuscita a ricostruire la propria autostima dopo l’addio a Raoul Bova, Chiara Giordano ha così replicato: “Ovviamente quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie. Però poi, in sala da ballo, davanti allo specchio, piano piano ho tirato fuori la femmina che c’è in ognuna di noi e che avevo perso. L’età non conta, l’aspetto fisico nemmeno, è una forza che va oltre, energia pure”.