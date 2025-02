Chiara Ferragni torna alla Fashion Week: il periodo buio è finalmente finito?

La regina è tornata! Chiara Ferragni è tornata nel suo habitat naturale: il mondo glamour della moda e delle sfilate. Oggi, in inaugurazione della Milano Fashion Week, l’imprenditrice di Cremona ha fatto il suo grande ritorno. Il Messaggero l’ha intercettata alla sfilata di Dsquared, ecco che cosa ha detto.

Nessun accenno alle vicende giudiziarie, né a Fedez o agli scoop di Corona, Chiara Ferragni ora si occupa soltanto del suo impero. Invitata da Dean a Dan Caten, i fondatori della casa di moda di lusso Dsquared, Chiara Ferragni si è mostrata riconoscente per questa opportunità. Ai microfoni del Messaggero si mostra commossa e rivela che Dsquared è uno dei brand che non l’ha mai abbandonata e l’ha sempre supportata. Da quando ha iniziato a fare i primi passi nel mondo del fashion a 16 anni a oggi, sono sempre stati al suo fianco, e per lei essere alla sfilata del 3o° anniversario di Dsquared il primo giorno della Fashion Week è un’emozione immensa. Dopotutto, questa è la prima volta che Chiara torna a farsi vedere a un grande evento in Italia. Ultimamente l’abbiamo vista in Spagna come ambassador per un marchio di prodotti per capelli alle premiazioni per il cinema spagnolo, ma questa settimana della moda milanese segna il suo grande ritorno. La regina è risorta dalle ceneri come una fenice?

Il ritorno di Chiara Ferragni: le prime interviste e il benestare della Lucarelli

Il periodo più buio sembra essere finalmente passato per l’influencer che inizia a vedere la luce. Forse complice anche l’amore del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, la Ferry non si è lasciata abbattere dalle ultime bombe sganciate da Corona sui vari tradimenti avvenuti all’interno del suo matrimonio con Fedez. Anche Selvaggia Lucarelli ha deciso di posare l’ascia di guerra, rivelando a Verissimo che sarebbe molto contenta se ora ci potesse essere una seconda possibilità per lei. E questa seconda possibilità ripartirà proprio dalla Fashion Week? Negli ultimi tempi, Chiara Ferragni sembra essere tornata alle origini, con post molto simili a quelli che postava all‘inizio della sua carriera. Basta errori di comunicazione, Chiara ha fatto tabula rasa e ha deciso di ricominciare da zero.

Di ieri la sua prima intervista dopo la tempesta, per Elle Romania (per cui non posava da più di 10 anni), a cui ha rivelato che ora il suo approccio con i social è cambiato, che dopo aver postato costantemente la sua vita online ora è pronta a godersi di più la vita reale.