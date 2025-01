Chiara Ferragni sotto accusa per le foto “rubate”: la replica social

Nonostante Chiara Ferragni sembrasse essersi rimessa in carreggiata, l’inizio del 2025 non è stato proprio dei migliori per lei. Negli ultimi giorni infatti, l’imprenditrice digitale è tornata a essere al centro dell’attenzione mediatica per una mossa social che in molti definirebbero imprudente.

Infatti, ultimamente l’influencer è finita nuovamente sotto la lente d’ingrandimento di Selvaggia Lucarelli, e non solo, per aver postato alcune “fotografie rubate” sul suo profilo Instagram. Immagini trovate dalla Ferragni sui profili social di altre persone che, dopo essersi accorte del fattaccio, hanno denunciato l’accaduto.

A fare molto rumore era stata, in particolare, la fotografia di una donna di spalle con la figlia in braccio, inclusa dall’influencer cremonese nel carosello di immagini pubblicate in occasione dell’inizio del 2025. C’è da dire che, dopo l’accaduto, l’influencer ha cercato di mettere una pezza all’errore e ha quindi taggato le proprietarie degli scatti.

Tanto non è però bastato per placare l’ira dei followers, che non hanno smesso di attaccarla per quello che in molti hanno definito come il suo “nuovo errore di comunicazione”. Poco fa, la Ferragni ha voluto esprimersi direttamente sull’argomento, pubblicando una breve story sul suo profilo Instagram. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Chiara Ferragni

“Quando hai già pubblicato 17mila post ma poi posti uno slideshow con foto ispirazionali di scritte sui muri, campeggi, pizze, cappelli a fragoline, case libri auto fogli di giornale e ti accusano di voler fingere di essere un’altra persona“. Queste le parole scelte dall’influencer cremonese per rispondere a tutti coloro che negli ultimi giorni l’hanno accusata di aver letteralmente “rubato” da altri profili social alcune delle immagini contenute nel carosello di inizio anno.

Poche ma incisive parole con le quali l’influencer ha voluto dire la sua sull’accaduto e mettere fine una volta per tutte alla polemica. Oltre a Selvaggia Lucarelli e le legittime proprietarie delle fotografie postate dalla Ferragni, sono stati molti gli utenti del web che si sono scagliati contro di lei e l’hanno criticata.

“Perché prendi le foto di un’altra influencer e le posti come se fossero tue?” e “Ti sei messa a rubare foto di altre? Che tristezza“ sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti dei social sotto al carosello di immagini incriminato. I followers dell’influencer si sono infatti resi subito conto del fatto che quelle fotografie non appartenessero a lei.

Come anticipato, fino a ora la Ferragni non si era ancora espressa direttamente sull’argomento, preferendo la via del silenzio e taggando le legittime proprietarie delle immagini sotto accusa nel suo post.

Scelta con la quale molto probabilmente l’influencer pensava di gettare acqua sul fuoco. L’effetto però è stato l’esatto opposto: a quel punto infatti, notando la mossa social dell’imprenditrice digitale, molti utenti si sono nuovamente indignati e hanno continuato ad attaccarla. “Ah, allora ha messo il tag?”, “Prima ha messo una foto di una donna con la figlia in braccio di spalle, poi ha capito che la gente non è cretina […] e ha taggato la persona in questione“ sono solo alcuni dei commenti delle persone contrariate anche di fronte al suo ultimo gesto

Insomma, una cosa è certa: ormai qualsiasi cosa la Ferragni scelga di fare, attira una valanga di polemiche. Ancora una volta traspare come, dopo il celebre caso del Pandoro Balocco, la fiducia delle persone nei suoi confronti sembri essere calata parecchio.