Chiara Ferragni, beccata la ragazza della “foto rubata”: le parole

Oggi anche un carosello può diventare oggetto di discussione. Specialmente se l’autrice dello stesso è Chiara Ferragni, che in quest’ultimo anno ha fatto parecchio parlare di sé per questioni ben più grandi…bisogna ammetterlo. Tuttavia, se siete attenti osservatori del mondo di internet (e di Instagram in particolare), non vi sarà sfuggita la notizia secondo la quale Chiara avrebbe postato sui social una foto di una ragazza sconosciuta “catturata” di spalle. Si tratta in realtà di Iris de Richemont, abituata per altro a postare foto con la figlia, molto simile alla piccola Vittoria. Immaginate il polverone nato da questa azione innocua e certamente non maliziosa e immaginate quanto più si possa essere alzato il polverone dopo che l’ex moglie di Fedez ha disattivato i commenti e taggato la creator francese onde evitare caos mediatici. Tantissimo! Bene, la “ragazza di spalle” è stata contattata e ha deciso di commentare l’accaduto.

Iris De Richemond dopo lo scatto rubato: cosa ha detto

Che cosa avrà mai detto Iris dopo tutto il caos della foto rubata? Il suo pensiero l’ha condiviso con Fanpage, in un’intervista piuttosto chiarificatrice dell’accaduto. Una premessa dovrebbe però essere doverosa: Chiara Ferragni non ha mai avuto un’intenzione maliziosa nel pubblicare quella fotografia, anche se a molti così è parso. Iris, che di mestiere fa l’influencer e la creator digitale, è molto seguita ed è anche piuttosto comune che le persone prendano le sue foto e le postino sui loro profili.

Quanto fatto da Chiara Ferragni non era un “volere copiarla o volere fare credere che fosse lei”, quanto più, si presume, pubblicare una foto di una donna con la sua bambina perché molto simile a lei. Iris De Richemond, però, dice la sua:

La gente continua a dirmi che abbia finto di essere me, non so cosa pensare. Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto, le ho inviato un messaggio chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto […]

A sorprendere maggiormente la donna, però, è stato il rendersi conto coi suoi occhi che Chiara avesse pubblicato una foto sua insieme a sua figlia: “Quando sono andata sul suo profilo e ho visto che c’era una foto di mia figlia nel suo carosello di foto sono rimasta sorpresa”, ha detto a Fanpage. Il fatto di non averle chiesto il permesso è probabilmente la cosa che maggiormente le ha fatto storcere il naso ma, dice, “internet è uno spazio libero e quindi le ho scritto un DM“. Da qui la richiesta, doverosa, di tag. A tale richiesta Chiara le avrebbe risposto di avere pubblicato quella foto perché “puramente fonte di ispirazione”.

Conscia che l’imprenditrice digitale abbia avuto “un anno difficile”, Iris conclude con un augurio: “Credo che il suo post parlasse di redenzione, quindi che il 2025 sia l’anno di ripresa per tutti“. Una chiosa elegante, come elegante è Iris, che in passato ha anche lavorato per alcuni grandi marchi di moda di lusso, tra cui Chanel e Chloé.

Chiara Ferragni di nuovo nel mirino: gli utenti non le risparmiano niente

È ovvio che anche un gesto apparentemente banale e fatto non con l’intenzione di “ingannare”, se fatto da Chiara Ferragni, possa trasformarsi in qualcosa di più. Dopo il gesto, criticato immediatamente dagli utenti, Chiara si è subito spostata sul profilo di Iris, mettendo like al post pubblicato. I commenti, era ovvio, sono tutti pro Iris e contro Chiara: “La Ferragni prima ti ruba la foto, poi ti mette like e ti tagga per la figura di m*rda. La sua falsità gli è stampata in faccia“. Potremmo andare all’infinito, ma ormai è andata così.

Certo, ora l’influencer avrà ben altre cose a cui pensare, ma anche questa gaffe, forse, poteva essere evitata.