Ferragni, altra ‘follia’: foto ‘rubate’ e riutilizzate, Lucarelli la stende

Ennesima ‘follia’ comunicativa di Chiara Ferragni che da tempo ha perso il tocco magico sui social. Quando la credibilità va a picco funziona così: ogni mossa che fai finisce sotto la lente di ingrandimento e se commetti un errore non ti si persona più nulla. L’ultima trovata dell’influencer è stata quella di pubblicare un album fotografico, corredato da una didascalia motivazionale. “Possano le guerre che hai combattuto nel tuo passato essere le vittorie che festeggi nel tuo futuro”, la massima digitata dell’ex moglie di Fedez a commento di una carrellata di suoi scatti. Peccato che un paio di questi sono stati un “furto” da altri account. La faccenda è stata notata anche da Selvaggia Lucarelli che ha fatto piovere sarcasmo sull’ultima ‘frittata’ dell’imprenditrice digitale.

Nell’album fotografico in questione c’è un’immagine che mostra una donna bionda di spalle con in braccio una bimba altrettanto bionda e, soprattutto una borsa rossa di Chanel. Sembrerebbero Chiara Ferragni e sua figlia Vittoria. Sembrerebbero appunto, perché in realtà non lo sono. Trattasi infatti di una foto del profilo Instagram Iris de Richemont. Quando alcuni utenti se ne sono accorti, Ferragni è corsa ai ripari, taggando l’account originale. La domanda è: perché l’influencer cremonese ‘saccheggia’ altri profili piazzando foto non sue nei suoi album? Il sospetto è che volesse far passare lo scatto come suo.

E non è finita qui perché nella raccolta fotografica in questione si è verificata una dinamica identica con un’altra immagine, quella in cui si vedono una tenda e un falò nel bosco. Pure in questo frangente la foto non è stata effettuata dalla Ferragni. Infatti è dell’account di Genelle Seldon. Dopo che la questione è stata messa in risalto da tanti follwers, l’ex moglie di Fedez ha taggato il profilo. Si dirà: che vuoi che sia, nulla di così male. Ovviamente i drammi del mondo sono altri, ma la questione è curiosa a livello comunicativo.

La Ferragni ha visto la propria reputazione polverizzata dal pandoro-gate. Molti non le credono più, qualsiasi cosa faccia. Postare scatti volendoli far passare per propri anche se non lo sono non è la mossa migliore che può fare in questo momento, per usare un eufemismo.

Sulla vicenda è piombata anche Selvaggia Lucarelli che, in modo secco, ha stroncato la Ferragni: “Comunque Chiara prende una foto altrui con una Chanel in vista come fosse una Maria Rosaria Boccia qualunque è oltre l’immaginazione”. Sì, proprio vero, siamo oltre l’immaginazione.