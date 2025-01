Ferragni pesta un’altra ca**a: “Onestamete…”. Reputazione a rotoli

I social danno, i social tolgono. Chiara Ferragni ne sa qualcosa. Dopo lo scandalo dei pandori Balocco, ha perso il tocco magico. Prima veniva osannata per qualsiasi cosa pubblicasse e mostrasse, ora avviene il contrario, segno che la sua reputazione è andata a rotoli e per rimetterla assieme non bastano dei post zuccherosi e un po’ meno inclini a ostentare rispetto agli antichi fasti. Sembra che in questo momento quasi tutte le sue mosse escano male. Inevitabilmente si ritrova a pestare delle cac*he da cui sarebbe meglio star lontani. L’ultimo scivolone di immagine si è verificato nelle scorse ore.

L’ex moglie di Fedez si trova a Saint Moritz. Pare che ci sia anche la sua dolce metà Giovanni Tronchetti Provera che, però, di apparire sui social non ne vuole proprio sapere. Assieme alla coppia ci sono anche degli amici e il cane della Ferragni, Paloma, ed altri cuccioloni.

L’imprenditrice digitale ha avuto la brillante idea di postare un album di foto in mezzo alla neve con il suo cane. Poi il colpo di genio nella didascalia: “Honestly, my dream life”. Tradotto: “Onestamente, la vita dei miei sogni”. Ma come? Dopo lo scandalo pandori e l’indagine per truffa aggravata, era proprio necessario usare la parola “onestamente”? Ma nessuno consiglia a ‘Chiaretta’ di fare attenzione su determinate cose? Chissà, mistero! Fatto sta che ovviamente il post è stato subissato di critiche e spernacchiamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Tanti utenti hanno invitato l’influencer ad usare un termine differente, tirando il ballo la vicenda del ‘pandoro-gate’. In effetti la mossa, a livello di comunicazione, è una sorta di harakiri. Bufera anche per le foto con i cani, con molte persone che hanno sostenuto che agli animali abituati a dimorare in pianura e in casa non fa bene stare al freddo e al gelo in mezzo alla neve. C’è pure chi l’ha accusata di sfruttare gli amici a quattro zampe per fare dei contenuti social ‘acchiappalike’. Insomma, una bella frittata che ancora una volta mostra che l’imprenditrice digitale ed (ex) star di Instagram ha ancora molto da lavorare per recuperare la credibilità a livello reputazionale.