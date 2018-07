Chiara Ferragni, polemiche chiuse: lungo post dopo l’addio al nubilato

Chiara Ferragni chiude le polemiche sul suo addio al nubilato con un lungo messaggio social: il post arriva dopo la feroce critica al Corriere della Sera e le parole di Costantino della Gherardesca

Giorni felici, spensierati e festaioli, ma anche giorni di polemiche, offese e biasimi. Potrebbe essere riassunto così il chiacchieratissimo addio al nubilato di Chiara Ferragni. L’influencer infatti da quando è sbarcata a Ibiza per festeggiare in compagnia delle amiche è stata seguitissima, amatissima e, appunto, criticatissima. In particolare nella giornata di ieri sono scoppiati un paio di casi che hanno fatto molto discutere. Il primo è stato un articolo del Corriere della Sera (il titolo opinabile è stato: “Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche sosia (rotonde e felici)”, che ha scatenato la rabbia della fashion blogger. Il secondo è stato un tweet di Costantino della Gherardesca (“Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento”). In questo caso ad adirarsi ci ha pensato Fedez, ribattendo duramente al conduttore di Pechino Express. Oggi Chiara, tornata da suo figlio e dal promesso sposo, ha postato un lungo messaggio che probabilmente chiuderà ogni tipo di polemica.

La fidanzata di Fedez oltre le critiche

La fidanzata di Fedez, Costantino della Gherardesca e articoli opinabili permettendo, vuole andare oltre le polemiche. “In questo giorno, hai letto qualcosa che ti ha commosso e ti ha fatto capire che non c’erano più paure da temere – si legge nelle Instagram Stories di Chiara -. Nessuna lacrima da piangere. Nessuna testa da appendere alla gogna della vergogna. E ogni volta che pensavi di aver offeso qualcuno, era tutto nella tua testa. Davvero, loro ti amano con tutto il cuore e nulla cambierà mai ciò. Tutti e tutto vivono dentro di te”. Il lungo messaggio della fashion blogger poi prosegue: “Essere soli significa essere liberi. I vecchi amanti ti mancano e i nuovi amanti ti vogliono e quello con cui stai è quello a cui sei destinato […] Tutto ciò che vuoi che succeda, succederà, se decidi di volerlo abbastanza. Ogni volta che pensi a un pensiero triste, puoi pensarne uno felice”.

Chiara Ferragni: “Che nessuno ti giudichi quando entri in una stanza “

“I tuoi amici sono riflessioni delle parti migliori di te – si continua a leggere – Tu sei più della somma totale delle cose che conosci […] I momenti più imbarazzanti e impacciati della tua vita che vengano ricordati solo da te e da nessun altro. Che nessuno ti giudichi quando entri in una stanza e tutto ciò […] Che la differenza tra un lavoro e l’arte sia passione […] Quei giorni brutti finiscono, ma un sorriso può andare in giro per il mondo […]. Ciò che decidi ora, in questo momento, cambierà il futuro. Per sempre. Quella pioggia è bellissima”. Il testo pubblicato dalla fashion blogger è una citazione presa dal blog “I Wrote This For You” e sembra la chiusa definitiva alle polemiche scaturite in questi giorni.