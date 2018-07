L’addio al nubilato di Chiara Ferragni: The Blonde Salad arrabbiata per un articolo del Corriere della Sera

Chiara Ferragni è su tutte le furie. La fashion blogger, promessa sposa di Fedez, non ha gradito l’ultimo articolo del Corriere della Sera. Quello dove si commenta con termini non proprio esaltanti l’addio al nubilato di The Blonde Salad, che si è tenuto nel fine settimana ad Ibiza. “Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche sosia (rotonde e felici)”, ha titolato il famoso quotidiano. Un’affermazione che all’imprenditrice digitale non è proprio piaciuta, tanto che è subito intervenuta su Instagram attaccando i giornalisti del Corriere. “Trovo veramente assurdo che giornalisti possano scrivere cose del genere. In un mondo in cui ci battiamo per far sentire bene le ragazze e dar loro sicurezza, additare i difetti fisici (miei o delle mie amiche) è veramente un messaggio sbagliatissimo”, ha scritto in una story la neo mamma del piccolo Leone.

“Body Shaming is for losers”: Chiara Ferragni tuona contro il Corriere della Sera

#bodyshamingisforlosers ha poi aggiunto Chiara Ferragni, ovvero “il body shaming è per perdenti”. Per chi non lo sapesse, il body shaming è quella tendenza a criticare i difetti fisici altrui. Le parole di Chiara hanno subito trovato l’approvazione di numerosi follower, che hanno sostenuto in pieno la battaglia della Ferragni. Che alla fine ha avuto una, seppur piccola, consolazione: il Corriere della Sera ha cambiato il titolo del suo articolo. Da “rotonde e felici” si è passato ad “atletiche e felici”, cercando di arginare la polemica che è comunque scoppiata.

L’addio al nubilato di Chiara Ferragni a Ibiza

Corriere della Sera a parte, l’addio al nubilato di Chiara Ferragni si è svolto nel migliore dei modi a Ibiza. La giovane si è divertita tra giri in barca, tuffi, allegre cene e tante risate. Nel gruppetto che ha festeggiato la Ferragni non sono mancate altre fashion blogger quali Veronica Ferraro e Chiara Biasi, amiche di vecchia data della testimonial Intimissimi. Ma tra i tanti si è fatta notare pure Gilda Ambrosio, l’amica del cuore di Stefano De Martino.

#CHIARATAKESIBIZA ♥️👰🏼 A post shared by Chiara Biasi (@chiarabiasi) on Jul 13, 2018 at 12:26pm PDT