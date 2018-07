Costantino della Gherardesca affonda sulla Ferragni: Fedez replica dura

Costantino della Gherardesca affonda su Chiara Ferragni: “…non credo abbia goduto durante il concepimento”. Fedez non ci sta e risponde duramente al conduttore

Giornata impegnativa per Chiara Ferragni, almeno mediaticamente parlando. Dopo la polemica feroce ingaggiata con il Corriere della Sera (il quotidiano ha pubblicato un articolo di dubbio gusto sull’addio al celibato dell’influencer), arrivano su Twitter le stilettate di Costantino della Gherardesca. Il conduttore eccentrico in forza alla Rai ha infatti lanciato un paio di pensieri non proprio edificanti nei confronti di The Blonde Salad, scatenando l’umore pepato del suo promesso sposo Fedez che non ha tardato a replicare per le rime.

Fedez, risposta a Costantino: “Trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli…”

“Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento”. Il tweet di Costantino (poi rimosso) è stato visto e letto da molti. Tra i molti c’è stato anche Fedez, che lo ha fotografato e ha risposto a tono sempre sul social cinguettante: “Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma. Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli…Sei proprio un signore”. Il botta e risposta non si è concluso qui. Infatti il conduttore di Pechino Express è tornato sull’argomento: “Trovo la Ferragni modernissima, post-sentimentale, degna di un’analisi di Hiyo Steyerl e sono il suo fan numero 1. L’assenza di emozioni per me è una virtù estremamente contemporanea. Non Fraintendere Fedez”.

Chiara Ferragni furiosa all’addio al nubilato: le parole contro il Corriere della Sera

Solo poche ore prima del botta e risposta tra Fedez e Costantino, a perdere le staffe è stata Chiara Ferragni. La fashion blogger non ha gradito un articolo del Corriere della Sera. Quello dove si commenta con termini non proprio esaltanti il suo addio al nubilato a Ibiza. Sul quotidiano di via Solferino si legge: “Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche sosia (rotonde e felici)”. Un’affermazione che a The Blonde Salad non è proprio piaciuta, tanto che è subito intervenuta su Instagram attaccando i giornalisti del pezzo e il celebre quotidiano.