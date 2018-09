Chiara Ferragni parla delle nozze con Fedez: “Non riuscivo a trattenere le lacrime”

Chiara Ferragni parla dopo il matrimonio con Fedez: “Ero troppo emozionata”

Si è celebrato il 1 settembre il matrimonio più atteso dell’anno. Stiamo parlando di quello tra il rapper Fedez e la fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni. Le nozze non sono andate in onda in televisione ma, tramite i social network, i numerosissimi fan sono comunque riusciti a seguire tutto il matrimonio. Molti i momenti emozionanti della giornata tra cui quello delle promesse che i due sposi si sono fatte. Chiara Ferragni è tornata a parlare proprio delle parole dette al suo ormai marito Fedez. La fashion blogger ha pubblicato i video di quel momento sul suo profilo Instagram confessando la sua grande emozione in una circostanza così importante. “Ero troppo emozionata e non riuscivo a trattenere le lacrime, è stato un momento magico“ ha infatti affermato la moglie di Fedez.

Le promesse di Chiara Ferragni e Fedez che hanno commosso tutti

Le parole di Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto emozionare tutti, anche gli stessi sposi. “Bukowski sostiene che l’uomo ha due difetti: il primo, di non essere mai in orario, il secondo di non saper mantenere le promesse. Io non ti garantisco che sarò sempre in orario, ma ti prometto che a qualsiasi orario ci sarò sempre” è la promessa che Fedez ha fatto alla sua Chiara. Mentre la frase della sposa che più ha causato le lacrime di tutti è stata: “Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona e quella persona sei e sarai sempre tu“.

Anche la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, ha fatto emozionare i due sposi

Marina Di Guardo, scrittrice e mamma della sposa, ha fatto scendere le lacrime a Chiara Ferragni e al suo Fedez. Il suo discorso ha emozionato tutti i presenti e chi, da casa, ha visto il video mentre pronunciava le sue parole. “Tutto sembra irreale. Domani, abbagliante come tu sai essere, vestita dell’abito più bello, quello che tutte sognano da bambine, arriverai vicino a Fede e dirai di sì” è solo l’inizio che la scrittrice ha tenuto durante il party pre wedding.