Chiara Ferragni, nuove foto: un dettaglio non sfugge al web “finte!”

Non sembra esserci serenità per Chiara Ferragni. L’influencer, infatti, ancora una volta si è ritrovata al centro di polemiche. A far discutere sono stati alcuni scatti recentemente pubblicati sui social. E’ stato un dettaglio nello specifico, che non è passato inosservato ai suoi follower, a scatenare qualche commento negativo. Capiamo meglio di che cosa si tratta e cosa le hanno scritto gli utenti.

Ancora una volta Chiara Ferragni si è ritrovata al centro dell’attenzione. A far parlare è stato nello specifico un post pubblicato dall’influencer ed imprenditrice digitale sui social. Nelle ultime ore, difatti, Chiara ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale uno slide di foto che documenta la sua prima settimana di settembre. Un dettaglio presente in più di uno scatto, tuttavia, non è passato inosservato ai suoi follower e le ha attirato diverse critiche.

Il motivo delle critiche

Nello specifico Ferragni si sarebbe mostrata in alcune immagini con delle lentiggini sul viso. In molti hanno sottolineato come queste non fossero naturali, bensì fossero state aggiunte dall’influencer con un filtro oppure con l’aiuto di qualche programma per modificare le foto. Guardando le altre immagini pubblicate da Chiara, in effetti, si può notare come le lentiggini non ci fossero mai state prima.

Quella sulle lentiggini non è stata l’unica critica mossa alla Ferragni. Qualche utente l’ha difatti criticata anche per la scelta di aver scritto la didascalia del post in inglese. Nei commenti, difatti, le è stato sottolineato come sia italiana e non inglese e qualcuno l’ha invitata a scrivere appunto nella propria lingua.

E ancora qualcun altro ha criticato Chiara per la scelta delle parole utilizzate nella didascalia oltre che per la lingua. L’influencer ha difatti scritto tra le cose “Back to office” (ovvero “ritorno in ufficio”). Qualche hater ha commentato la frase con l’emoji di un pagliaccio o con la domanda “Ma che lavoro fa?”.

Insomma sembra proprio che per Chiara non possa esserci un po’ di tranquillità! In fondo è risaputo, quando si posta qualcosa sui social c’è sempre il rischio che qualche hater possa commentare negativamente.