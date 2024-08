Chiara Ferragni dopo il periodo difficile: dettaglio non sfugge ai fan

Uno dei gossip dell’anno è stato sicuramente quello riguardante la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Da allora i due sono stati al centro di numerose indiscrezioni circa i motivi della rottura e presunti flirt. Qualcuno ha anche notato un cambiamento nell’influencer da quando è tornata nuovamente single. In molti hanno difatti sottolineato un dettaglio nei commenti sotto il suo ultimo post su Instagram. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Chiara Ferragni continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. La sua separazione con Fedez ha fatto molto discutere e da allora sono state tante le voci in merito alle cause della rottura o a loro presunti nuovi flirt. Sicuramente qualcosa è cambiato nella vita di entrambi ed i fan dell’influencer sembrano aver notato un dettaglio nello specifico che non hanno esitato a sottolineare nei commenti al suo ultimo post. Chiara ha difatti recentemente pubblicato una carrellata di foto che la ritraggono in vacanza in Corsica in compagnia di sua sorella Valentina ed alcuni amici. I suoi figli, Leone e Vittore, sono invece con il papà in Sardegna.

Osservando gli ultimi scatti, molti follower dell’influencer ed imprenditrice digitale hanno notato un dettaglio. Alcuni hanno sottolineato come, in seguito al periodo buio dovuto alla separazione con Fedez e al Pandoro-gate, Ferragni sembri ora più serena e come rinata. Qualcuno ha anche notato come si stia mostrando più al naturale e semplice, cosa che porta molte follower a rispecchiarsi maggiormente in questa nuova versione piuttosto che nella “vecchia Chiara”.

Di seguito riportiamo solo alcuni dei commenti più significativi:

Chiara Ferragni ha anche replicato ad alcuni dei commenti che le sono arrivati. In particolare l’influencer ed imprenditrice digitale ha lasciato alcuni cuoricini rossi in risposta ad alcuni follower.

Il presunto nuovo flirt di Chiara Ferragni

Intanto a Ferragni è stato recentemente attribuito un nuovo flirt. La presunta nuova fiamma sarebbe l’imprenditore Silvio Campara. Ultimamente, tuttavia, i due non si stanno vedendo più insieme. Chiara e Silvio sarebbero anche dovuti andare in vacanza insieme, precisamente in Perù. Il viaggio è però saltato e lei si trova attualmente in Corsica in compagnia di sua sorella Valentina ed alcuni amici, nessuna traccia quindi di Campara.