Chiara Ferragni, piovono critiche sul web: “Ancora in ferie?!”

Chiara Ferragni è ancora una volta al centro dell’attenzione. Nelle ultime ore, difatti, una sua foto pubblicata sui social ha scatenato delle polemiche da parte di alcuni utenti. Il motivo è legato alle sue vacanze, considerate da molti troppo lunghe. Capiamo meglio che cosa è successo.

Non c’è pace per Chiara Ferragni. L’influencer ed imprenditrice digitale si è difatti trovata ancora una volta al centro delle polemiche. Questa volta a scatenare il tutto sono stati alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale. Nello specifico, nelle ultime ore, Chiara ha condiviso un post per documentare gli ultimi giorni delle sue vacanze. In accompagnamento alle diverse foto, che la ritraggono spesso in costume ed in vari momenti delle sue giornate all’estero, ha aggiunto una didascalia che recita proprio “Last summer days” ovvero “Ultimi giorni d’estate”.

Ferragni si trova attualmente in Spagna, precisamente ad Ibizia. Precedentemente era stata anche a Mykonos, in Grecia, insieme ai suoi figli Vittoria e Leone ed in Corsica. Proprio questo suo viaggiare così tanto per il mondo ha scatenato alcune polemiche da parte del web. Alcuni utenti hanno difatti commentato l’ultimo post di Chiara sottolineando come sia sempre in ferie nonostante le sue responsabilità lavorative come CEO di un’azienda.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti comparsi sotto il post dell’influencer:

Qualcuno ha inoltre sottolineato, come si può leggere dai commenti, come Chiara non si mostri più triste ma felicemente in vacanza.

Se in molti l’hanno criticata, c’è stato anche chi ha commentato gli scatti di Ferragni sottolineando la sua bellezza. In particolare alcuni follower hanno sottolineato come effettivamente nell’ultimo periodo appaia più serena e sorridente rispetto a qualche mese fa. L’influencer ed imprenditrice digitale ha difatti dovuto affrontare un periodo difficile, dovuto dapprima al Pandoro-gate che l’ha vista coinvolta e successivamente alla separazione con Fedez.

Nel mentre anche il suo ex si sta godendo le sue vacanze da single. Attualmente, difatti, si trova in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. Con lui ci sono anche i suoi figli Leone e Vittoria ed il cane Silvio.