Chiara Ferragni, tutto sulla nuova collezione di moda bimba (Monnalisa)

La Chiara Ferragni Collection ha firmato un accordo per il lancio di una collezione moda per bambine con l’azienda toscana Monnalisa.

Chiara Ferragni è inarrestabile e con il suo brand lancia una nuova collaborazione con l’azienda di moda kids, Monnalisa. Oggi la fashion influencer tra le più note a livello globale ha annunciato di aver firmato un accordo della durata di 5 anni con il famoso marchio di abiti per bambini. In particolare, Chiara si occuperà di una collezione che avrà come protagonista le bambine da 0 a 10 anni. Una scelta che porta subito alla mente la gravidanza dell’imprenditrice che è in attesa della sua secondogenita. Dopo Leone arriverà infatti una femminuccia.

Chiara Ferragni, nuova collezione moda per bimbe

Il famoso brand con cui l’influencer ha siglato l’accordo quinquennale, multicanale, è Monnalisa. L’azienda, leader nell’abbigliamento dedicato ai più piccoli, ha una storia lunga 52 anni e a oggi conta più di 500 punti vendita in 60 Paesi nel mondo. La nuova collezione moda sarà dedicata interamente alle piccine di età compresa tra gli 0 e i 10 anni e sarà sviluppata per il periodo fall-winter 2021/2022.

Per la Ferragni, in dolce attesa di una bimba, questo appare essere un ulteriore passo in avanti nella sua grande scalata verso l’industria della moda. Il suo brand, Chiara Ferragni Collection, di cui è presidente e amministratore delegato, è attivo dal 2013 e al suo interno sono presenti capi di abbigliamento e calzature. Con un comunicato, Monnalisa, ha festeggiato l’accordo siglato:

“L’accordo con Monnalisa è un ulteriore passo nello sviluppo a 360° e globale del marchio che porta il mio nome. La realtà toscana è senza dubbio l’eccellenza mondiale del kidswear alto di gamma e ci permetterà di entrare in questo segmento di mercato dalla porta principale“.

Per il brand toscano questa appare un’opportunita unica che gli permetterà di allargare ed esplorare nuovi target e possibili clienti. L’amministratore delegato di Monnalisa, Christian Simoni, si è detto subito entusiasta e fiero della collaborazione. Soprattutto perché Chiara Ferragni è diventata nel corso degli anni un’icona di donna all’avanguardia e un’imprenditrice determinata e capace. Un esempio a cui ispirarsi e nella quale, molte delle mamme che acquistano da anni Monnalisa per i propri figli, si identificano.

Il successo personale e professionale di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è considerata una tra le più talentuose imprenditrici digitali italiane. La sua storia parte nel 2009 quando decide di aprire un blog in cui scrive della sua passione più grande: la moda. Dopo il successo avuto con The Blonde Salad, nel 2013 ha deciso di investire la sua esperienza ideando il brand famoso in tutto il mondo, la Chiara Ferragni Collection.

Nel corso degli anni l’influencer è diventata sempre più importante a livello globale e persino la Harvard Business School ha dedicato un case study alla sua carriera. Su Instagram conta 22 milioni di follower e, insieme al marito Fedez e al piccolo Leone, ogni giorno racconta pezzi della sua quotidianità, in attesa dell’arrivo della secondogenita.