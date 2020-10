Chiara Ferragni e Fedez, la conferma ufficiale sul sesso del secondo figlio

Chiara Ferragni e Fedez danno finalmente la conferma ufficiale sul sesso del secondo figlio! Da poco, la nota influencer italiana ha fatto sapere al suo vasto pubblico di essere in dolce attesa. La famiglia si allarga e dopo vari gossip i fan dei Ferragnez vengono ora a conoscenza dell’importante dettaglio del nuovo membro della famiglia, direttamente da loro. In realtà, a svelarlo è il piccolo Leone, primo figlio della coppia. La Ferragni condivide sul suo profilo Instagram un video, nel quale chiede al bambino se è in arrivo una bimba o un bimbo. Ed ecco che Leone ci dà la conferma ufficiale: Chiara e Fedez aspettano una femminuccia! I Ferragnez sono, dunque, pronti a creare la coppietta di casa. Il rapper pubblica un altro video che rivela questo dettaglio importantissimo per i fan. In questo filmato, è possibile vedere ancora protagonista Leone, a cui il cantante chiede se è contento che avrà una sorellina!

Chiara Ferragni e Fedez, seconda figlia: attendono una femminuccia, arriva la conferma ufficiale insieme a Leone

Una bellissima idea quella di Chiara Ferragni e Fedez! La coppia rende partecipe il piccolo Leone per dare la loro conferma ufficiale sull’arrivo di una femminuccia. Ovviamente ancora non è stato reso noto il nome della seconda figlia dei Ferragnez. Bisognerà, sicuramente, attendere un po’ prima di scoprirlo. Attualmente, la Ferragni dovrebbe essere intorno alla quindicesima e sedicesima settimana. Pertanto, la bambina dovrebbe nascere verso marzo dell’anno prossimo. Leone è nato proprio in questo mese, nel 2018. Quando accoglieranno la piccola, il primogenito della nota coppia avrà tre anni. La notizia dell’arrivo di una femminuccia era già stata rivelata dal settimanale Oggi, qualche giorno fa. L’idea della rivista di annunciare la news non è stata per nulla gradita da Chiara Ferragni!

Chiara e Fedez, in arrivo una sorellina per Leone: la Ferragni furiosa per le notizie di gossip

La Ferragni non aveva preso bene il gossip circolato, qualche giorno fa, sull’arrivo di una femminuccia nella sua famiglia. “Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi (come sempre)?”. Così, la nota fashion blogger si ribellava sui social, qualche giorno fa. Ora è felicissima di comunicare, con Fedez e Leone, che attende una femminuccia. Non resta che attendere ulteriori informazioni sul nuovo membro della famiglia Ferragnez!