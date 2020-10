Chiara Ferragni, svelato il sesso del secondo figlio con Fedez

Chiara Ferragni e Fedez aspettano il secondo figlio, e questo ormai solo in pochi non dovrebbero saperlo. Dopo tanti gossip su una possibile seconda gravidanza, finalmente l’ultima volta si è rivelato più che vero e la coppia ha confermato che la famiglia presto si allargherà. Mancano ancora diversi mesi prima di conoscere il nuovo membro della famiglia Ferragnez, ma intanto c’è chi inizia a volerne sapere di più. Anche perché la curiosità non è mai troppa! In effetti ci sono ancora diverse domande a cui i fan vorrebbero ricevere risposta. Per esempio: da quanto tempo è incinta la Ferragni? E quindi per quando è previsto il parto? Il secondo figlio di Chiara e Fedez sarà un maschietto o una femminuccia?

Chiara Ferragni incinta di una femminuccia? Il gossip del giorno sui Ferragnez

Chiara dovrebbe essere oggi tra la quindicesima e la sedicesima settimana e dovrebbe partorire a marzo prossimo. E qui c’è una piccola curiosità: anche Leone infatti è nato nel mese di marzo, nel 2018. Avrà tre anni quando nascerà la sua sorellina. Sì, proprio così: Chiara Ferragni è incinta di una femminuccia stavolta. Anzi, sarebbe, perché per ora la coppia non ha ancora confermato ma si tratta di un gossip. A rivelarlo è stato il settimanale Oggi, che nel nuovo numero ha svelato in esclusiva il sesso del secondo figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Ovviamente tutto verrà confermato o smentito dai diretti interessati, ma al momento i fan sarebbero felicissimi di vedere una baby Chiara in giro per casa Ferragnez.

Fedez e Chiara Ferragni, presto l’annuncio sul secondo figlio: maschietto o femminuccia, come si mormora oggi?

Chiara e Fedez non mancheranno di certo di svelare ai tantissimi fan che li seguono se nascerà una femmina o un altro maschietto. D’altronde sono abituati a condividere tutto con loro e vengono ricambiati da un enorme affetto da parte dei fan. Qualche giorno fa hanno anche pubblicato il video del momento in cui hanno scoperto di aspettare il secondo figlio. Non possiamo sapere quando decideranno di rivelarlo, ma d’altronde che sia maschio o che sia femmina, come è ovvio che sia, l’importante è che il secondo baby Ferragnez sia in salute.

Chiara Ferragni commenta il gossip: femminuccia o non femminuccia?

Il gossip è circolato per qualche oretta prima che Chiara Ferragni intervenisse in prima persona. E tra le sue stories di Instagram ha scritto questo: “Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi (come sempre)?”.