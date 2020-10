Fedez e Chiara, come hanno scoperto di aspettare il secondo figlio: video

Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso con i fan anche il momento in cui hanno scoperto di aspettare il secondo figlio. Il video ha commosso tutti e i fan sono felicissimi di vivere queste emozioni insieme a loro. Di sicuro riceveranno anche delle critiche dai soliti che non gradiscono il fatto che qualcuno scelga di mostrare sui social network determinati aspetti della vita privata. Loro lo fanno e visto che sono sempre più amati sembra una scelta apprezzata dai più. E quelli che li criticano sono in numero molto inferiore rispetto ai tanti che li seguono. Chiara e Fedez hanno avuto l’ennesima dimostrazione di quanto siano amati dopo aver annunciato l’arrivo del secondo figlio. La coppia è stata inondata di messaggi d’affetto e si sono ritrovati travolti da questo affetto immenso, di cui non potevano che essere felici. E Fedez si è addirittura commosso ringraziando tutti.

Chiara Ferragni e Fedez pubblicano il video di quando lei ha scoperto di essere incinta

Stamattina Fedez ha postato su Instagram il video di Chiara Ferragni che scopre di essere incinta. Lei era inquadrata, lui era dietro lo smartphone a riprendere la scena. Con il test di gravidanza in mano, Fedez ha detto alla moglie che lei avrebbe visto il risultato e in base alla sua reazione anche lui avrebbe capito. Chiara non ha detto una parola, è rimasta quasi impassibile sul viso su sui aveva stampato un enorme sorriso, ma è riuscita a emettere solo un urletto, che qualcuno ha ironicamente paragonato a un delfino. Il rapper invece lo ha paragonato a una pentola a pressione. E quindi Fedez in un primo momento ha pensato che non fosse incinta, infatti ha detto: “Non è uscito niente?”. E poi Chiara si è emozionata e commossa, Fedez ha guardato il risultato del test ed è rimasto in silenzio inizialmente. Poi entrambi hanno scherzato sul fatto che Chiara sia diventata una “mamma doppia”.

Fedez e Chiara Ferragni scoprono di aspettare il secondo figlio: il video

Il video di Chiara Ferragni e Fedez che scoprono di aspettare il secondo figlio risale al 23 luglio 2020, i due si trovavano a Lecce. Ieri invece hanno pubblicato il video in cui hanno annunciato alle loro famiglie l’arrivo di un fratellino o una sorellina per Leone. A loro è stato comunicato a fine luglio, in Sardegna. Anche in quel caso i fan hanno apprezzato, scrivendo di essere commossi ed emozionati dalle immagini.