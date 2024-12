Chiara Ferragni, infortunio per l’ultimo dell’anno: 2024 finito male

A quanto pare, il 2024 non poteva concludersi bene per Chiara Ferragni. Poche ore fa infatti, la nota influencer, che da qualche giorno si trova in vacanza a Saint Moritz in compagnia della sua famiglia, ha raccontato ai suoi numerosi followers di essere stata vittima di una disavventura casalinga, che le impedirà di passare gli ultimi giorni di vacanza sciando e godendosi al massimo la tranquillità della montagna prima di tornare nella caotica Milano.

Chiara Ferragni infortunata

“Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l’ultimo dell’anno, quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni?“. Così ha esordito Chiara Ferragni, che sui suoi profili social ha voluto rendere partecipi i suoi fans dell’ultima disavventura che l’ha vista protagonista. Come anticipato, l’imprenditrice digitale aveva infatti messo in conto di passare gli ultimi giorni di vacanza a Saint Moritz sciando e divertendosi al massimo. Invece, a quanto pare, dovrà stare a riposo nella sua camera d’albergo.

Tutta colpa di uno spigolo evidentemente, che l’influencer deve aver colpito con il piede destro rompendosi il mignolo. Infatti, sul suo profilo TikTok, l’influencer ha poi approfondito il discorso spiegando per filo e per segno come ha fatto a fratturarsi il mignolo del piede: “Uno pensa che me lo sia rotto facendo scii, correndo, attività strana… No. Contro un ca**o di spigolo, nel modo più sfigato possibile. Ma d’altronde, cosa ci aspettavamo da quest’anno?“.

In effetti, non si può certo dire che il 2024 sia stato un anno facile per la Ferragni: tra la vicenda del Pandoro gate e la separazione da Fedez, per l’influencer è stato sicuramente un 2024 all’insegna delle sfide e delle difficoltà da superare. Come ricordato da lei stessa tramite un breve video recap del 2024 pubblicato sui suoi profili social, l’anno che sta per concludersi per la Ferragni è stata una vera e propria montagna russa.

Le reazioni dei fans

In pochissimo tempo i post della Ferragni sulla sua piccola disavventura hanno fatto il pieno di likes e commenti. In molti infatti hanno voluto esprimere vicinanza all’imprenditrice digitale, rassicurandola e augurandole una pronta guarigione. “Queste cose capitano sempre nei momenti inopportuni!!! Dai vedi il lato positivo… Ti puoi godere comunque quel meraviglioso paesaggio” ha scritto un utente, cercando di incoraggiare l’influencer a non soffermarsi troppo sul lato negativo della faccenda.

In effetti, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, potrebbe essere per lei l’occasione giusta per fermarsi e passare del tempo in totale tranquillità con i suoi due bambini, che a breve dovrebbero ricongiungersi con il papà.