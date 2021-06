Chiara Ferragni in festa: ora ha il pieno controllo della sua società

Chiara Ferragni raggiunge un importante traguardo: ha preso il controllo totale del suo marchio. La nota imprenditrice digitale, in queste ore, ha fatto sapere di aver acquisito finalmente la piena gestione di Tbs Crew Srl. Si tratta della società che gestisce il sito e le azioni di The Blonde Salad. Ieri la moglie di Fedez aveva rivelato ai fan che avrebbe presto rivelato loro una bella notizia. Entrando nel dettaglio, aveva condiviso una foto in cui tentava di stappare una bottiglia di spumante per brindare. Si preannunciava una notizia di grande rilevanza per la mamma di Leone e Vittoria.

Ed ecco che oggi è arrivato l’annuncio ufficiale, nel quale ha rivelato di essere diventata l‘unica proprietaria della società e di averne il pieno controllo. “Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono così felice di essere il mio capo al 100%”, così la Ferragni svela ai fan il grande passo compiuto negli ultimi giorni. Dal 45% è passata ad avere il 100% di gestione di Tbs Crew. A cedere il 55% è stata la Esuriens srl, di cui sono proprietarie le famiglie Morgese e Barindelli.

In una nota, a loro, Chiara ha riservato dei ringraziamenti. In particolare, ci ha tenuto a precisare pubblicamente che Esuriens è stata al suo fianco e l’ha supportata in questi ultimi anni “di incredibile crescita e successo della società”. The Tbs Crew è stata fondata dall’imprenditrice digitale nell’anno 2009; dal 2017 riveste il ruolo di presidente e amministratore delegato. La Ferragni è, chiaramente, felicissima di essere ora l’unica proprietaria.

Nel frattempo, proprio nei giorni scorsi, a Milano Chiara ha inaugurato un temporary bar per la sua recente collaborazione con Nespresso. Si chiama Nespresso x Chiara Ferragni cafè e resterà aperto solo fino al 18 luglio.

In quest’ultimo periodo, la moglie di Fedez ha registrato ulteriori conquiste. Ad esempio, è stata anche scelta come brand ambassador di Ghd, la famosa azienda britannica di hairstyling ed è diventata il nuovo volto di Bulgari.

Nel frattempo, è amministratore delegato e diretto creativo di Serendipity. Ad aprile è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Tod’s. Un altro grande passo avanti per Chiara Ferragni, il cui successo è davvero inarrestabile!